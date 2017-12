Vigo expuso a Estévez y se tensa plan de pases K

Las esquirlas de la discusión por la reforma previsional en la Cámara Baja también cayeron en territorio cordobés. Para los trasnochados que siguieron de cerca la transmisión en vivo de los discursos de los diputados durante la madrugada del martes previa sanción del proyecto enviado por el macrismo, no pasó inadvertido lo que dejó el contrapunto entre dos de las cordobesas.

El momento protagonizado por la parlamentaria K, Gabriela Estévez, y la ex secretaria de Equidad de la provincia, Alejandra Vigo, fue un capítulo político en sí mismo. Y los coletazos del careo retumbaron en Córdoba.

La situación fue la siguiente. Al hacer uso de la palabra, la ex titular de Anses cargó en duros términos contra sus pares del bloque Córdoba Federal que preside Martín Llaryora, por haber acompañado la reforma que modifica el cálculo de haberes de los jubilados.

“Hoy esos diputados que fueron votados para ser oposición en nombre del peronismo, se sentaron a dar cuórum. Hoy esos diputados dicen que, por orden del gobernador, van a votar esta ley de saqueo a los jubilados”, dijo la paladina de Cristina Fernández de Kirchner. Y luego se despachó directamente contra Vigo: “Quiero citar textual a la compañera de lista del diputado que recién cité, que dijo: ‘Quiero defender a los diputados nacionales, quiero decirle al gobierno nacional que baje recursos para que tengamos acceso a la vivienda`. Esta diputada que fue secretaria de Equidad y conoce bien la realidad de los cordobeses y las cordobesas, y sabe sus necesidades y cuánto sufre el pueblo de Córdoba con las políticas de este gobierno nacional”.

La primera dama provincial pidió hacer uso de la palabra y, sin titubeos, devolvió la gentileza. “Pedí el uso de la palabra para responderle a la diputada Estévez. Es la primera vez que ocupo una banca en el Congreso, quiero expresar con gran sorpresa la ignorancia de la diputada Estévez, tanto ella como yo tenemos los mismos intereses para con nuestra provincia, para con nuestro pueblo de Córdoba y como bien decía ella, con los más vulnerables”, arrancó Vigo.

Sin embargo, la munición pesada llegó segundos después cuando Vigo dijo que Estévez quiso integrar la lista de Unión por Córdoba. “Quiero decirles que a la diputada Estévez la conocí el año pasado cuando se presentara en mi despacho como funcionaria del gobierno de la provincia, a casi dos años de su mandato como diputada, y se presentó para ver cómo podía apoyar al gobierno de Córdoba e integrar la lista con el peronismo cordobés”, disparó la peronista.

Estévez recogió inmediatamente el guante y, con el parlamento nacional detrás como testigo obligado, dijo que nunca habló con Vigo sobre la conformación de las listas.

Lo cierto es que para los dirigentes de Unión por Córdoba, Vigo blanqueó una situación que, hasta ahora, era un secreto a voces. En el marco de los pases que se dieron a comienzos de este año, antes de las elecciones, de dirigentes del desmembrado kirchnerismo cordobés a las filas del schiarettismo, el nombre de Estévez siempre sonó.

Y aunque la diputada del Frente para la Victoria lo niegue, son varios los peronistas que acreditan que las negociaciones existieron aunque finalmente la parlamentaria decidió mantenerse dentro de la estructura del ahora Frente Córdoba Ciudadana.

Aún así, el plan puesto en marcha por Unión por Córdoba para cooptar dirigentes y referentes K surgió efecto y el mercado de transferencias aún sigue abierto. La idea del oficialismo cordobés es, en nombre de la unidad, convocar a las distintas vertientes del peronismo para ampliar la base del PJ y llegar así al 2019 más robustecido.

No obstante, los trapitos ventilados en el recinto nacional frizan, por ahora, la posibilidad de que se produzcan nuevos saltos, al menos de los referentes K más conocidos como son los diputados o legisladores provinciales que tributan a la ex Presidenta.

Schiaretti brindó con su dirigencia y habló del `19

El gobernador Juan Schiaretti encabezó ayer el brindis de fin de año frente legisladores, intendentes y jefes comunales, y a todos los funcionarios del gabinete provincial. En la reunión que tuvo lugar en el Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto, el mandatario provincial hizo una especie de balance de gestión, repasó las obras que la Provincia ejecuta, las que tiene proyectada para los próximos dos años, y aprovechó para refrendar el apoyo cordobés a la polémica reforma previsional en el marco del pacto fiscal.

Schiaretti dijo que Córdoba respeta la decisión del gobierno de Mauricio Macri pero no decide el esquema de la Nación para sanear economía. Explicó los alcances de los beneficios que Córdoba percibirá por haber suscrito el Consenso Fiscal y felicitó a los legisladores nacionales de UPC por haber honrado la palabra y haber cumplido con loa cordado en el Congreso. Los nombró uno por uno.

En otro tramo de su discurso, el mandatario provincial agradeció y felicitó a intendentes y jefes comunales por el trabajo realizado este año y arengó a sus dirigentes a esforzarse mirando el 2019. “No sólo vamos a ganar la Provincia sino que vamos a ganar más municipios”, cerró Schiaretti.