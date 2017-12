Schiaretti cumple con Macri: 4 votos (pero no viaja a Bs. As)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Pese a la presión que están ejerciendo distintos sectores del peronismo cordobés para que los cuatro diputados que responden políticamente al gobernador, revean su voto frente a la reforma previsional que tratará hoy la Cámara Baja, Juan Schiaretti dijo que cumplirá con su palabra.

La Provincia firmó el Consenso Fiscal semanas atrás y, como contraprestación, las 23 de las 24 jurisdicciones que lo suscribieron, debían acompañar al proyecto enviado por el Ejecutivo nacional que llegó a la Cámara Baja con media sanción del Senado. Y que allí se detuvo.

Para su aprobación, insistieron desde la Rosada tras el primer intento fallido, resulta clave que los gobernadores instruyan a sus representantes y cumplan con el compromiso político asumido.

Ocurre que el jueves pasado, durante la escandalosa sesión en el Parlamento, hubo legisladores que responden a distintos mandatarios del PJ que miraron hacia otro lado y no consumaron su parte del trato haciendo caer lo consensuado semanas atrás. Tras ello, sobrevino un ultimátum por parte del Poder central y hoy será revancha.

En ese mapa, la excepción fueron las provincias de Córdoba, Tucumán, Misiones y Catamarca. Aún así, Schiaretti -dispuesto a asumir el precio interno de apoyar un proyecto resistido socialmente- reiteró durante el fin de semana que hoy sus cuatro diputados darán quórum y levantarán la mano por el afirmativo si es que, finalmente, se llega a esa instancia parlamentaria.

Sin embargo, lo que el cordobés no está dispuesto a hacer es prestarse para la foto política que hoy intentarán desde Balcarce 50 con algunos de los gobernadores justicialistas que ya asistieron a la reunión el viernes pasado, y que comprometieron su presencia nuevamente hoy en Buenos Aires.

Aunque el titular del Ejecutivo provincial no lo manifestará públicamente, en el Panal hay cierto malestar con la Rosada por cómo se manejaron los hechos en la fallida sesión.

Desde el Centro Cívico aseguran que Córdoba cumplió y que la decisión de Cambiemos de levantar la reunión legislativa, prolongando la discusión y el malestar social, tendrá un costo para el PJ cordobés.

Por eso, él viernes pasado Schairetti no asistió a la reunión en Buenos Aires y cumplió enCórdoba con su agenda de actividades. En su representación, envió a quien fue el tercer candidato en la lista de UPC, al diputado Paulo Cassinerio. Hoy, el gobernador tampoco viajará; durante la mañana tomará juramento a los nuevos funcionarios que asumirán tras el segundo cambio de gabinete ejecutado en los últimos días. El mandatario se limitará a cumplir lo pautado con Macri que es el apoyo de Córdoba Federal en el recinto, y no se apartará de ahí.

Cuestionamientos

El compromiso de respaldar la reforma previsional, no será gratuita para el jefe del peronismo cordobés. Distintos sectores del PJ que no abonan esa posición, hicieron públicas sus críticas y llevan adelante distintas movidas para evitar que Córdoba Federal acompañe.

El delasotismo fue el primero en manifestarse en esa línea. En la persona de la diputada Adriana Nazario y de la concejala Natalia De la Sota, el ex gobernador sentó posición y se desmarcó de su socio político. Incluso, desconociendo los suyos el impacto que causó en los jubilados cordobeses la ley provincial 10.078 que difirió por seis meses el aumento a los pasivos durante la gestión del ex mandatario. Nazario ya adelantó que votará en contra hoy, mientras que en la Legislatura cordobesa, la semana pasada, el delasotismo refrendó el acuerdo fiscal con Nación.

Por otro lado, el kirchnerismo recién arrimado a Unión por Córdoba también se muestra incómodo con el respaldo cordobés a la iniciativa nacional. El Movimiento Evita, por ejemplo, cuyos principales referentes cerraron filas con el schiarettismo, criticó la reforma y hasta firmó un documento junto a otros dirigentes del PJ del interior contra la sanción de la nueva normativa.

Durante el fin de semana, entre militantes y referentes peronistas se socializaron los teléfonos particulares de los cuatro diputados peronistas cordobeses a quienes, por mensajes de textos, se les pidió votar en contra.