Capitani tuvo su bautismo como cacique del PRO local

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El espíritu navideño invadió los reductos del macrismo cordobés. Reunidos para el último plenario del partido, el tórrido sábado pasado, dirigentes y afiliados se desearon un próspero 2018 –clave en la instalación de candidatos-, pero por sobre todas las cosas bregaron por la “unidad”. Que es, precisamente, la mayor carencia del espacio en un año marcado por la bonanza electoral.

El repentino cambio de actitud no puede explicarse sólo por la catarsis de fin de ciclo. Obedece a una concreta bajada de línea de los influyentes de la Casa Rosada a la tropa macrista y a la decisión política del titular del PRO Córdoba, Darío Capitani, de asumir el control del espacio sin grises.

La organización del acto de fin de año tuvo que ver el objetivo “profesional” del también legislador provincial, quien había asumido un rol contemplativo mientras atravesaba su peor momento la interna entre el histórico titular del macrismo local, Javier Pretto, y el diputado Héctor “La Coneja” Baldassi.

Ratificado el ex intendente de La Carlota en la estructura nacional del sello y las influencias del ex árbitro en los despachos centrales de la Casa Rosada, Capitani organizó el plenario y acto del pasado fin de semana para lograr la primera señal positiva con mira a la cohesión de la filial cordobesa del PRO. La foto con todos los pesos pesados no se dio, pero la declaración de buenas intenciones bastó para sentar un precedente que sintonice con el discurso de pregona el “diálogo”, llave de bóveda del éxito de Cambiemos.

Baldassi faltó para cumplir agenda con el presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, en Santiago del Estero. Envió una carta dirigida al anfitrión que no evitó que sus orejas se pusieran coloradas.

“Lamento profundamente no poder acompañarlo en este tan importante evento, sé que el éxito está garantizado, pero de todas maneras y aún en la distancia, considero oportuno saludarlo y transmitirle mi más absoluto respaldo en esta etapa de reorganización partidaria que le toca encabezar”, escribió el diputado a Capitani.

No es nuevo el respaldo de la línea interna que comanda Baldassi al ex concejal de Villa María. La seguidilla de reuniones posteriores a las elecciones legislativas oficiaba de anticipo de lo que terminó de confirmarse este sábado en uno de los salones del hotel Quórum, de la ciudad de Córdoba. Se anticipaba un interés personal del réferi internacional: el éxito de Capitani significaría el ocaso de Pretto, su rival.

Lo cierto es que el respaldo a Capitani quedó expuesto para todo el partido: la mesa que presidió el evento –la primera línea del espacio-, los referentes del interior y de las secciones de capital, la juventud, militantes y afiliados.

Los “baldassistas” presentes también pidieron por la “unidad”: el vicepresidente del PRO, Andrés Díaz Yofre; la concejal de Río Cuarto, Mónica Lanutti; el presidente de la Juventud, Gastón Torres; y otros referentes del interior como el nuevo titular de la Comupro, Oscar Tamis. La misma bandera agitaron la senadora Laura Rodríguez Machado, el diputado Gabriel Frizza y la legisladora Soher El Sukaria, entre otros.

Zona de promesas

Luego de la rendición de cuentas a cargo del tesorero Henry Blas Leis y la mesa de reproches que tuvo a los referentes del interior como protagonistas, Capitani prometió recorrer circuitos y seccionales; también tomar contacto directo con los responsables departamentales. Ilustró su buena voluntad prometiendo interceder en la reorganización de la estructura PRO en San Javier.

Cabe recordar que fue el único enclave que no pudo renovar autoridades en 2016 tras la falta de acuerdo entre el sector de dirigentes que provienen de la ex Ucedé y el dirigente patrocinado por Baldassi, Leonardo garay, joven profesional y dirigente deportivo de la ciudad de Villa Dolores.

El encuentro fue un pequeño oasis en unos de los momentos de mayor tensión en la alianza Cambiemos, tras el fallido intento de aprobación de reforma previsional que hoy tendrá un nuevo capítulo.