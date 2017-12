Ligorria y “la prueba de fuego”

Por Federico Jelic

Faltaba poco menos de una hora para que empezara el partido de Talleres ante Estudiantes de La Plata y el cielo no daba ningún indicio de clemencia. Al contrario, la lluvia torrencial inundó calles, provocó caídas de ramas de árboles y se llevó autos, mientras una multitud se congregaba como podía, haciendo lo imposible para llegar al Mario Kempes a ver a su equipo. Era el último partido del albiazul de local. Y como Belgrano hace rato ya hace las veces de local en su estadio “Gigante” de Alberdi, el duelo ante el “Pincharrata” representaba la despedida de un cargado 2017 en el máximo coliseo cordobés, que tuvo que soportar todo tipo de críticas e incidentes en estos últimos tiempos.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes Medardo Ligorria también se jugaba su partido. Una final. Después de todas las remodelaciones y las inversiones realizadas en el campo de juego, la cuestión era saber las respuestas que podría dar cuando las condiciones climáticas no fueran generosas.

El perímetro principal del Kempes fue la guillotina del antecesor de Ligorria en el Ministerio de Deportes cordobés, Oscar Dertycia, que aún con responsabilidades compartidas, fue quién tuvo que pagar los platos rotos. Todos estaban atentos a lo que pudiera suceder. Nadie quería volver a ver lo que en aquella oportunidad sucedió al recibir a la Selección Argentina ante Bolivia con un césped en muy malas condiciones, lo que provocó impiadosas críticas desde Buenos Aires.

Pero al final se pudo jugar. No fue suspendido y a pesar de que empezó con media hora después de lo programado, no hubo nada que lamentar. Y eso fue festejado desde la Agencia Córdoba Deportes. Se pasó “la prueba de fuego”, según el ex Atenas.

“Prueba de fuego”

A decir verdad, la asunción de Ligorria en su segundo mandato en la Agencia Córdoba Deportes tuvo un arranque armonioso, sin tanta agenda pesada como lo fue el 2016, con dos partidos de la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas y la final de la Copa Argentina entre River Plate y Rosario Central. Letales fueron los cuestionamientos de la prensa porteña por el estado del campo de juego, que guste o no, lo asuman o lo nieguen, propició la remoción del cargo a Dertycia. Si hubo otros motivos adicionales, ninguno tuvo el peso de esos episodios. Y como en el Panal necesitaban renovar su imagen, optaron por la salida del ex delantero de Instituto, que había sido colocado por Juan Schiaretti.

Ligorria tomó cartas en el asunto. Es su segundo ciclo. No hubo fútbol de verano como estaba pactado y entre las internas de AFA con la TV y “Fútbol para todos” más los acuerdos no finiquitados entre los clubes con los nuevos propietarios de los derechos de TV, el inicio del campeonato se postergó un mes más. Eso significó un alivio porque las obras no fueron concretadas a tiempo y sirvió para disimular las demoras.

Pero la inversión fue fuerte. Casi 1.500.000 de pesos fue la erogación que realizó la Provincia en el suelo del Kempes, con riegos por aspersión, nuevas planchas de césped y todo el cotillón. Ligorria no había tenido entonces un desafío de magnitud después del caos anterior. Es decir, las obras en el escenario mundialista estaban finalizadas, faltaba una prueba piloto, que pudiera servir de experimento.

Y llegó nomás, en el momento menos esperado. Era soleado el día más allá de algunos pronósticos, nadie imaginaba que de repente las nubes se cerraran y descargaran un diluvio sobre Córdoba.

El partido estuvo a punto de suspenderse. Las autoridades arbitrales revisaron el campo de juego con los capitanes y entrenadores de Talleres y Estudiantes, y se deslizó la idea de suspender, pero la historia tuvo final feliz.

Drenaje eficiente

“El drenaje del Mario Kempes fue magnífico y estamos orgullosos de lo que se pudo hacer. Lo importante es que se pudo jugar, y quedó demostrado que cuando hay lluvias torrenciales el suelo del estadio Kempes puede responder eficientemente, a la altura de las circunstancias”, declaró después Ligorria.

La producción de las transmisoras fueron flexibles y el inicio tuvo media hora de demora. En cada reunión entre los organizadores en el campo de juego se presumía lo peor. Al final se jugó y es cierto que hubo algunos charcos en los costados, lo que no permitió un nítido traslado del balón, pero tampoco fue imposible jugar.

“En otras circunstancias, no se podía haber jugado y esta vez, al menos, no hubo suspensiones. El suelo respondió”, seguía justificando el “Lomo” la eficiencia del drenaje. No le faltaron críticas, porque por momentos fueron necesarios integrantes del plantel de limpieza del Mario Kempes, con palos de piso, empujando el agua hacia los costados. Y en la Agencia Córdoba Deportes respiraron aliviados, porque mientras el suspenso reinaba en el ambiente, llovieron puñales en twitter, redes sociales, transmisiones radiales y televisivas, sobre la supuesta “estéril” inversión en el suelo del escenario principal de Córdoba.

Hubo festejos. En la entrega del premio “Cóndor de Oro” que ganó el tenista adaptado Gustavo Fernández seguramente hubo una dedicatoria especial al electrizante momento que vivieron con Talleres –Estudiantes, sobre todo por el morbo y aquellos fantasmas que azotaron el año pasado al Kempes. Salieron airosos de la prueba de fuego, con algunas chispas que quemaron apenas y percudieron la ropa, pero evitando el incendio que era lo importante. Se superó la prueba de fuego, según Ligorria, y hubo final feliz. Sobretodo para Estudiantes, que esa tarde le ganó 1 a 0 a Talleres, que encima falló un penal. Ahí, la cancha, anegada o no, no tuvo ninguna responsabilidad.