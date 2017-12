Diputados sesionaría el lunes (convocan a gobernadores)

El presidente Mauricio Macri resolvió finalmente no sancionar la reforma previsional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el gobierno intentará que los diputados debatan el proyecto el lunes.

En tanto, la Casa Rosada comenzó anoche a convocar a mandatarios provinciales para que hoy emitan un respaldo contundente al proyecto en una eventual reunión con el mandatario, dijeron fuentes oficiales.

Desde el Panal anoche no confirmaban ni negaban que el gobernador Juan Schiaretti fuera invitado de urgencia a la Casa Rosada.

“Vamos a intentar sesionar el lunes, con el apoyo de los gobernadores y sumando un bono/pago extraordinario para aliviar el trámite legislativo”, confiaron a Télam fuentes de gobierno.

“Se tomó la decisión de darle una segunda oportunidad legislativa”, dijo por su parte el presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja, Nicolás Massot.

El jefe de Estado tomó la decisión de dejar de lado la emisión de un DNU después de debatir la viabilidad de esa alternativa con los miembros de su gabinete y los presidentes de los interbloques parlamentarios de Cambiemos, informaron fuentes de la Casa Rosada.

Macri, estuvo reunido casi hasta las 22 con sus ministros y los legisladores Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados), Mario Negri (presidente del Bloque UCR y del interbloque Cambiemos), Elisa “Lilita” Carrió y Massot en la sede del Gobierno Nacional. Desde un comienzo, la posibilidad de debatir el proyecto en Diputados fue la alternativa que más adeptos tuvo en la mesa que presidió Macri.

La idea es que los legisladores puedan dar en el recinto el debate que se vio frustrado ayer, cuando el oficialismo levantó la sesión por el nivel de violencia que se suscitó cuando opositores interrumpieron a los gritos la deliberación con el argumento que no se había llegado al quórum reglamentario.

La primera en dar señales, puertas afuera, de que no estaba dispuesta a avalar la posibilidad de que la reforma previsional saliera por decreto fue Carrió, quién utilizó las redes sociales para sentar su postura.

“Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, tuiteó Carrió.

La coalición oficialista Cambiemos debió levantar la sesión especial para debatir la reforma previsional debido al nivel de violencia que se suscitó dentro del recinto de sesiones, cuando los opositores lograron interrumpir a los gritos la deliberación con el argumento que no se había llegado al quórum reglamentario.

En ese contexto, los legisladores del interbloque Argentina Federal, que habían dado quórum y que responden a gobernadores peronistas, decidieron retirarse del recinto con lo cual Cambiemos se había quedado sin el piso necesario de 129 bancas para abrir la deliberación.

En medio de los gritos de los opositores parados al lado de su banca, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, dijo que “lo peor que se puede hacer es sesionar en medio de este ambiente de violencia, y la violencia se opone a la Constitución”. Y propuso levantar la sesión. Cuando parecía que la sesión iba a comenzar, los camporistas Horacio Pietragalla, Andrés Larroque y Máximo Kirchner se fueron encima de Monzó y le quisieron derribar el estrado, al tiempo que el recinto se transformaba en un griterío y en un escándalo, como no se vio en los últimos años en la Cámara.

Posteriormente, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, planteó que no se podía sesionar “con un Congreso “militarizado y con la represión que hay en calle”, y le pidió a Monzó que “no le dé vuelta al reglamento, que aquí no hubo quórum”.

Tras la propuesta de Carrió, Monzó levantó la sesión.

Quiénes dieron quorum

El interbloque Cambiemos logró reunir ayer los 129 necesarios para iniciar la sesión, que luego se levantó por los violentes incidentes, con la ayuda de tres legisladores que responden a Martín Lousteau, y representantes de gobernadores opositores al gobierno nacional.

La coalición oficialista aportó 105 de sus 107 legisladores, ya que no pudieron jurar el radical Jorge Enríquez, y la macrista Astrid Hummel, mientras que los restantes 24 diputados abrevan en el interbloque “Argentina Federal”, al Frente Cívico de Santiago del Estero, a Evolución Radical y a otras bancadas minoritarias.

Incluso, el diputado que permitió llegar hasta el piso de 129 fue el sanjuanino que responde al gobernador Sergio Uñac, Walberto Allende.

Participaron de la sesión los cuatros cordobeses del bloque Córdoba Federal, Juan Fernando Brügge, Paulo Cassinerio, Martín Llaryora y Alejandra María Vigo; los dos chaqueños del Bloque Justicialista Juan Mosqueda y Elda Pértile; el sindicalista Alberto Roberti y los catamarqueños Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio, alejados ayer del FPV-PJ para armar un nuevo bloque.

También estaban presentes tres de los cuatro diputados de Evolución Radical, Martín Lousteau, Teresa Villavivencio y Carla Carrizo, los santiagueños Mirta Pastoriza, Graciela Navarro y Hugo Orlando Infante.

Además asistieron el salteño Alberto Olmedo; los cuatro misiones del Frente de Concordia, Daniel Di Stéfano, Jorge Daniel Franco, Flavia Morales y Ricardo Wellbach y los tres tucumanos Gladys Medina, José Orellana, y Pablo Yedlin.

En un momento el tablero marco 130 porque la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, habló y tenía dificultades para levantarse de su banca porque está con muletas como consecuencia de los incidentes ocurridos en Plaza Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad.