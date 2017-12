Deben aumentar los depósitos para poder sostener el alza de créditos

Desde abril la política crediticia de los bancos se tornó más y más agresiva. Las entidades no necesitaron incentivar el ahorro y la captación de depósitos, porque el stock de liquidez era alto, de la mano de la tenencia de Lebacs. Para mantener la actual trayectoria del crédito, deberían comenzar a repuntar los depósitos.

En todos los sectores, los créditos crecieron, salvo aquellos destinados a gobiernos. En el caso del comercio es clara la “sobre-reacción crediticia”. Netos de inflación, los préstamos a este sector han aumentado un 28% interanual, mientras que todavía la actividad comercial le cuesta repuntar, especialmente en las ventas en supermercados, centros comerciales y minoristas. Los mayores incrementos en préstamos fueron a ventas de autos y combustibles y a mayoristas.

En la construcción no se da la misma situación puesto que los créditos siguieron la dinámica de la mayor actividad constructora, impulsada por la obra pública y los créditos hipotecarios. En la industria -que viene mejorando- el repunte del financiamiento es más importante.

En el caso del campo sorprende el fuerte incremento crediticio. Se sabe que el agro pampeano ha estado muy dinámico, luego de la quita de retenciones y restricciones para exportar, pero no ha ocurrido lo mismo en otras economías regionales, como fruta (Alto Valle).

Es decir, a nivel global puede hablarse de una sobre-reacción crediticia, puesto que estos préstamos aumentaron a un ritmo superior al de la dinámica de la economía argentina, señala un reporte de Jorge Day, economista del Ieral.

Si el análisis es en términos regionales, es significativamente heterogéneo el comportamiento del crédito. En el segmento agropecuario el aumento no es homogéneo y registra sorpresas. Los mayores incrementos se registraron en Cuyo, en especial en Mendoza, dada la especial coyuntura en la que se encuentra su sector vitivinícola y agroindustrial. También San Luis presenta buen desempeño. En cambio, el NOA tiene el peor comportamiento, especialmente en Salta y Jujuy.

En industria el mayor alza no es homogéneo. El mejor desempeño se ha dado en la región Pampeana (razonable especialmente en maquinarias agrícolas) y en varias provincias del NOA y también en Neuquén (esencialmente petrolera). Entre los peores desempeños, se halla Tierra de Fuego (vinculada a la promoción industrial) y San Juan (con problemas en su actividad minera).

A personas (en relación de dependencia): el aumento fue relativamente homogéneo. En un informe anterior, se mencionó que las provincias “económicamente grandes” tendían a prestar más a empresas, y menos a personas. Y lo inverso con las provincias pequeñas. Lo que indican los datos es que éstas últimas (NOA y NEA) es donde más subieron los financiamientos a personas.

El mayor aumento de préstamos para el comercio fue relativamente homogéneo. Las más débiles fueron Formosa y Santa Cruz, que también muestran una pobre performance en otros indicadores comerciales, como ventas y de capacidad de compra.

En la construcción el alza del financiamiento no es parejo, hay fuertes subas y caídas. Sorprende porque podría haberse pensado que la obra pública y los créditos hipotecarios, que son los impulsores del sector, hubiesen influido en forma similar a todas las regiones. Además hay menos crédito para el sector en provincias que muestran indicadores sectoriales positivos (como cemento y empleo).

Así, los aumentos más homogéneos regionalmente se dan en Comercio y a Personas, lo cual suena razonable. Si al país le va bien, también a la mayoría de las provincias. En cambio, son más heterogéneos los incrementos crediticios en Industria y en el sector Agropecuario, en donde hay mayor diversidad regional.

Respecto a si podrá mantenerse la sobre-reacción crediticia, Day apunta que la principal duda está en la fuente de fondos, que son los depósitos, ya que en los últimos meses se estancaron.

“Desde una perspectiva regional, al mantenerse la situación de altos costos en dólares, que impacta más fuertemente en las actividades agro y agroindustriales, especialmente en regiones no pampeanas, es posible que las mismas terminen siendo menos beneficiadas en materia de créditos bancarios”, agrega.