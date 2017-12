Córdoba en la renovación de la UCR nacional

Los radicales tienen anotado para hoy en sus agendas la renovación de las autoridades nacionales del partido. La convocatoria es en el Comité de calle Alsina, en la ciudad de Buenos Aires. Podría, en realidad, no suceder nada, si por la violencia desatada por el kirchnerismo y por la izquierda, se posterga la reunión de la UCR. Un dirigente radical habitualmente bien enterado de las internas partidarias era ayer un manojo de dudas cuando el periodista le consultó por cómo jugarán los cuatro delegados nacionales por Córdoba.

Periodista: Los delegados son Oscar Aguad, Mario Negri, Carlos Becerra y Soledad Carrizo. Dígame, ¿usted qué sabe de lo que harán mañana (por hoy)?

Radical: Le cuento lo que sé, aunque por todo lo que está pasando hay poco interés por conversar del asunto.

P.: Imagino que sí.

R.: Hay, hasta ahora, dos candidatos posibles. El tucumano José Cano y el bonaerense Federico Storani, que es cordobés pero pertenece al radicalismo de allá. Cano es el candidato que más satisface al PRO, o a Marcos Peña, al menos. Y Storani representa a los que quieren un radicalismo más activo en la alianza Cambiemos. De Aguad no me pregunte porque no estoy seguro siquiera si irá. Si falta, su reemplazo será Ramón Mestre, quien podría intentar con la dirigencia más joven una tercera vía con Gerardo Morales. Mario Negri ha sido impulsado reiteradamente, pero dijo que no quiere, y no le sorprenda si juega con Storani. Soledad Carrizo hará lo que le indique Mestre. Y Becerra, no lo dude, apoyará a Storani. En cualquier esquema, Córdoba podría recibir una vicepresidencia, para Mestre o Carrizo.