El cielo podía esperar

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

Mirar hacia atrás desde el balcón del presente puede llevar a equivocaciones. Puede llevar a juzgar, por ejemplo, lo que ocurrió hace mucho según la perspectiva que tenemos hoy, que no tiene nada que ver con la de la época en la que sucedieron los acontecimientos. Y si no se contextualiza el análisis, resulta muy difícil explicar una situación a la que no se ubica en el tiempo y el espacio correspondientes. Por eso, siempre ayuda rememorar qué pasaba en el momento histórico que se pretende recuperar, para así facilitar la interpretación y comprensión de un episodio que con las herramientas de la actualidad no puede ser descifrado.

Esto se aplica, entre muchas otras cosas, para desentrañar la evolución de la capacidad de convocatoria de algunos artistas que con el tiempo se transformaron en ídolos de multitudes, pero que alguna vez también fueron héroes anónimos a cuyos recitales asistía un puñado de fanáticos. Bandas que luego llenaron estadios con capacidad para decenas de miles de espectadores, aunque en sus orígenes se subían a escenarios de dimensiones acotadas y frente a un auditorio consistente en unas pocas decenas de personas que se enteraban del evento gracias al de boca en boca, en un mundo sin redes sociales.

Como ejemplo, se pueden mencionar las funciones de Los Piojos en la Estación Mitre, a comienzos de los años noventa, en las que la taquilla no superaba los 500 tickets vendidos, en un lugar de dimensiones reducidas, que se ajustaba a la perfección al show que brindaba el grupo en esa etapa. Y también se puede citar la actuación de Estelares en El Ojo Bizarro, allá por 2003, en la que se hicieron presentes no más de 50 seguidores de una formación que, poco después, iba a ser número central en algunos festivales marivos.

Bien podría no ser legible hoy ese pasado, como no lo es que Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota haya dado un concierto en Córdoba en el que no se hayan llegado a cortar ni 300 entradas. Ocurrió el sábado 12 de diciembre de 1987 en la Asociación Española, donde se mudó el espectáculo, después de haber sido suspendida la función anunciada para una semana antes en Atenas. Los mismos Redondos que en su despedida, el 4 de agosto de 2001, metieron 40 mil ricoteros en el Kempes. Y con la voz del Indio Solari, el mismo cantante que ahora junta a cientos de miles de fans en cada presentación.

Y es que hace 30 años ese grupo era uno más en la segunda o tercera línea de un rock nacional que pasaba por su momento más prolífico. Y se alistaba junto a nombres como Metrópoli, Fricción o Los Argentinos, que de haber venido en ese momento tal vez hubiesen tenido una convocatoria parecida a la de los Redonditos. Para el público cordobés, los campeones eran Charly, León Gieco o Fito Páez y no mucho más. Soda Stéreo y Virus debutaron por aquí en 1984 en Cuore, sin mucho despliegue. Y Los Abuelos de la Nada hicieron sapo ese mismo año en un show en junto a Suéter, donde la taquilla fue escasa.

Sólo el Chateau Rock otorgaba un marco acorde a los pergaminos de un rock nacional que estaba de moda, pero cuyos nombres menos famosos seguían navegando en aguas profundas, todavía lejos de salir a la superficie. Hacia finales de esa década, los Redondos empezaron a pedir cancha en las grandes ligas (“Vamos las bandas/rajen del cielo”) y ya entrados los noventa se transformaron en una bandera de resistencia para una generación de jóvenes que comenzaba a quedar al margen de cuestiones tan básicas como el sistema educativo y el mercado laboral.