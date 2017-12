La victoria de la oposición le abre una ventana a los ajustadores

Por Javier Boher

La algarabía de los diputados opositores al lograr que se levante la sesión puede cambiar por caras largas en el futuro, pensando en que esto puede motivar al gobierno a abandonar el camino del gradualismo.

Pese a que la reforma cuenta con algunos aspectos beneficiosos, la necesidad política de algunos menesterosos de poder se impuso sobre la necesidad económica de ordenar las cuentas.

Es sabido que algunos guían su accionar político bajo el concepto de que “cuanto peor, mejor”. Así, en sus cabezas, quebrar al estado y forzar el ajuste es un paso necesario para que se inviertan los roles de gobierno y oposición.

Para estos, la discusión política se basa en tener el número o tener la fuerza. Los diputados que decidieron estar fuera del Congreso acompañando las manifestaciones, lejos de acompañar el sentir “del pueblo”, lo único que hicieron fue deshonrar el mandato de defender la voluntad en el recinto para el que votaron.

Todos podemos tirar piedras y quemar autos, pero sólo 257 se pueden sentar en esas bancas a debatir por todos.

Esto no exime la responsabilidad del gobierno por la represión, que aunque evitó generar mártires para darle algo de aire a un progresismo que languidece, sí le dio imágenes con las cuales lograr el apoyo o la solidaridad de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y preocupar a los socios que el gobierno pretende conseguir.

Estos socios son aquellos que el gobierno quiere tentar para que estimulen el regreso de las inversiones al país. Cuando parecía que las elecciones de octubre habían despejado el camino de los vestigios del populismo, este escándalo llena de incertidumbre a los que no quieren arriesgar su capital en una aventura en la que todavía puedan opinar los responsables del descalabro económico actual.

Pese a los empujones y los gritos, cuando se alcanzó el quórum el presidente de la cámara Emilio Monzó intentó sostener la sesión en pie.

Sin embargo, y con gran habilidad política, Elisa Carrió le pidió a Monzó que levante la sesión. La chaqueña se anticipó a las consecuencias de sancionar un ajuste jubilatorio como el propuesto en las condiciones en las que se lo estaba haciendo.

El presidente de la cámara, rápido de reflejos, respondió a su aliada en el recinto y dejó al gobierno con un gusto amargo en la boca.

Lo que sigue desde acá en adelante es incierto. Lejos de anticipar el caos social que espera la oposición, lo que se vivió ayer da la pauta de que todavía existen fuertes minorías de bloqueo. Aunque sean esquirlas que salen disparadas de la explosión del peronismo, mantienen intacta su capacidad de herir al oficialismo.

El delicado contexto internacional -en el que hay una posibilidad cierta de perder el crédito-, sumado al riesgo de sequía para el campo, empoderan al sector del gobierno más propicio al ajuste, con devaluación incluida.

Y para esas decisiones no hace falta el Congreso, sino la fusta y los decretos.