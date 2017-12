Se tensa la negociación de la reforma

Por Javier Boher

Pese a que a los jubilados les cuesta organizarse de manera efectiva, esta vez el descontento ante la reforma jubilatoria parece ser mayor que otras veces. Con un congreso altamente fragmentado las posibilidades de lograr imponer la reforma a un bajo costo parecen diluirse.

La dilatación de la aprobación ha dejado expuesto al gobierno en un debate desgastante frente a la opinión pública. A ningún gobernante le gusta -ni le conviene- que lo llamen “ajustador”, especialmente frente a temas sociales sensibles.

En segundo lugar, las negociaciones pueden conducirlos a hacer concesiones que los debiliten en otros temas por venir. Un mal paso ahora puede significar un tropiezo en los dos años por recorrer. Eso se nota en la grieta dentro del bloque de diputados que responde a los gobernadores, algunos de los cuales pretenden pasar facturas o sembrar a futuro.

En medio de las negociaciones, la impericia o la soberbia de algunos en el oficialismo le allana el camino a quienes tratan de obtener un rédito político de este conflicto, atentos al desgaste del espacio al que han pertenecido en los últimos tiempos.

Hace poco más de una semana el diputado oficialista Pablo Tonelli tuvo una frase desafortunada cuando dijo que “los jubilados pierden plata, no poder adquisitivo”. Pese a que allí no hay una contradicción, reconocer que efectivamente se recortarán los ingresos a percibir en el futuro fue la apertura de una veta argumentativa en la que se apoltronaron los críticos de la reforma.

Aunque la fórmula para el cálculo de haberes jubilatorios debía ser corregida (por la ingeniería particular que se usaba durante el kirchnerismo por la manipulación de datos) el gobierno no ha logrado especificar de qué manera esto constituiría un beneficio para los jubilados.

En un país en el que siempre ganan los funcionarios, jueces y legisladores, que una vez le toque a los pasivos no debería estar mal visto.

Si bien desde el oficialismo están convencidos de que el problema está en que no comunican bien y que la reforma es la panacea, el argumento se les va desgastando. Por eso hacen falta demostraciones un poco más dramáticas.

Así fue que Nicolás Massot se despegó de su mesura habitual para fustigar a los diputados del kirchnerismo. “Ahora nos van a escuchar a nosotros, quieren pedir por la guita, vamos juntos a Ezeiza y Marcos Paz. Soy el primero en ir con ustedes”.

Descuido del diputado o “acting” para viralizar, sus dichos resonaron fuerte en la cámara.

Rodolfo Tailhade -kirchnerista del ala dura- redobló la apuesta y le espetó a Massot que podrían ir juntos, así este visita a los amigos de su familia.

La referencia del diputado del Frente para la Victoria es por el tío del jefe de bancada del PRO: Vicente Massot fue uno de los primeros civiles imputados por delitos de lesa humanidad.

En ese momento, y con mucho tino, el presidente de la comisión -Eduardo Amadeo- llamó a que no fuera tan bajo el nivel del debate.

Cosa difícil cuando lo que se debate es en sí una bajeza.