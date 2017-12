Macri y Schiaretti nutrieron en Córdoba su pacto político

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Horas antes de que Diputados comience a tratar la reforma previsional y cuando aún el oficialismo nacional no tiene la certeza de que el proyecto vea luz verde, el presidente Mauricio Macri se mostró con su aliado cordobés. Junto al gobernador Juan Schiaretti recorrieron ayer obras de infraestructura en el este provincial con fondos aportados por ambas administraciones y se ofrendaron elogios mutuos.

Mientras en el Congreso, Cambiemos intensifica las negociaciones para conseguir los votos necesarios para aprobar una ley considerada clave para el Gobierno, en Córdoba el mandatario nacional le agradecía a Schiaretti en nombre de la gobernabilidad, el apoyo al paquete de reformas impulsado por la Casa Rosada y suscrito por casi distintos mandatarios provinciales del PJ.

“Córdoba es el gran motor de la Argentina”, dijo el líder del PRO en suelo mediterráneo y agregó: “para que Argentina vuelva a tener un rol central estamos tratando de construir leyes, que aprobaremos en el Congreso con el apoyo del gobernador y de muchos otros, que den previsibilidad”.

A su turno, Schiaretti le devolvió la gentileza reconociéndole a Nación el financiamiento para obras de envergadura iniciadas en ese sector del mapa provincial. “San Francisco tiene dificultades con los líquidos cloacales y los desagües, por eso quiero agradecerle al Presidente la decisión de financiar el 67 por ciento de esta obra de cloacas, que le va a dar una solución definitiva al problema de los líquidos cloacales y que está prevista para el doble de la población actual”, destacó el anfitrión quien momentos antes había recibido a Macri en Rafaela.

Como era previsible, concluido el periodo electoral ambos mandatarios recuperaron rápidamente la fina sintonía y, desde el 23 de octubre, riegan casi a diario el romance político- estratégico que sellado en el 2015.

En Balcarse 50 consideran al cordobés el peronista más amigable que tiene Cambiemos y lo reconocen una pieza fundamental para articular con la Liga de Gobernadores. De hecho, Schiaretti tuvo un rol protagónico en las negociaciones hasta llegar finalmente al consenso fiscal que ahora debe ser refrendado por el Congreso nacional.

Justamente como el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras se ve obligado a tejer alianzas con otros sectores. Y tras la conformación del nuevo recinto parlamentario, el interbloque peronista no kirchnerista -Argentina Federal- que responde a los gobernadores y que Córdoba integra (a excepción de la diputada delasotista Adriana Nazario) resulta un engranaje fundamental para Cambiemos.

A su vez, y también en nombre de la gobernabilidad, desde la Rosada les sugirieron a los legisladores cordobeses que integran la coalición, que acompañen el Presupuesto provincial que se discutió ayer en el parlamento cordobés.

Ruido interno

La foto política que dejó ayer la visita de Macri en Córdoba, cerca de Schiaretti, hizo ruido dentro de UPC donde reina una tensa calma. De por sí, la cercanía entre ambos nunca fue del todo digerida por los sectores no schiarettistas, incluso, considerada hasta excesiva por algunos oficialistas. Ahora, la reforma previsional divide las aguas y el arco delasotista salió a criticar a sus pares oficialistas por avalar la iniciativa.

Sobre las obras

Ayer, Macri y Schiaretti sobrevolaron y supervisaron las tareas que se ejecutan en la ruta nacional 19, donde se trabaja en el ensanchamiento de la traza y la construcción de nuevos carriles. Luego, visitaron los trabajos de ampliación y mejora del sistema de desagüe cloacal de la ciudad de San Francisco. El proyecto, que supone una inversión que supera los 431 millones de pesos, contempla la construcción del colector sur, una cloaca máxima y la reparación y ampliación de la planta depuradora actual. Además, Macri anunció nuevas obras en el aeropuerto de Córdoba y en el aeropuerto de Río Cuarto: “Hoy conectamos la Argentina al mundo de forma federal. No queremos que ninguna cordobés tenga que ir de Aeroparque a Ezeiza para poder salir al mundo”, agregó.

Córdoba-Río Primero

El titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Vottero aseguró que a fines de 2018 o principios de 2019 se completarán los trabajos para la habilitación de la ruta entre Córdoba y Río Primero, el sector que tiene a su cargo la Provincia y que forma parte de la Autovía Córdoba-San Francisco.