Cambiemos votó el Presupuesto con críticas al gobierno

Como estaba previsto, el Presupuesto 2018 fue aprobado ayer con los votos de los legisladores peronistas y, también, con el respaldo de los opositores del interbloque Cambiemos, si bien éstos, en la discusión en particular rechazaron la distribución de fondos a los municipios. El apoyo opositor está ligado al acuerdo nacional, llamado Consenso Fiscal, suscripto por la Casa Rosada y la mayoría de los gobernadores, entre ellos Juan Schiaretti, y que también fue aprobado en el recinto.

El Presupuesto fue votado sin fisuras por el bloque Unión por Córdoba, pero el Consenso Fiscal, no: Ricardo Vissani se abstuvo y los sindicalistas José Pihen e Ilda Bustos lo hicieron en contra. En tanto, los delasotistas Franco Miranda, Laura Labat y Miguel Majul manifestaron su disconformidad pero pero votaron a favor.

Los legisladores del interbloque Cambiemos no se privaron de marcar sus diferencias con el peronismo, una condición necesaria para no ser arrastrados por la amistad política entre Mauricio Macri y Schiaretti, que precisamente ayer recorrieron juntos obras en San Francisco.

En la primera lectura, hace dos semanas, los aliancistas se abstuvieron, pero luego de la visita por la Casa Rosada, donde se entrevistaron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmaron que lo harían a favor, aunque con observaciones.

Para ello, el radical Orlando Arduh, el macrista Darío Capitani y el juecista Daniel Juez, dieron a conocer, antes de la sesión, un documento titulado “Un acto de compromiso y madurez política”.

Los aliancistas destacaron la firma del Consenso Fiscal, al que calificaron de “histórico por la diversidad y cantidad de actores involucrados, sus disimiles intereses en juego y por la envergadura de los temas en los cuales se logró arribar a un acuerdo”.

Para explicar su posición en el recinto, afirmaron que “estamos dejando atrás la dialéctica que gobernó el país durante mucho tiempo de vencedores y vencidos, de amigos y enemigos, de disciplinamiento e imposiciones, que tanto daño causó particularmente a nuestra provincia”. “El cambio que impulsamos y que apoyó la gente democráticamente, tiene que ver con dejar atrás esa lógica y trabajar en conjunto desde los distintos sectores para encontrar el bien común, equilibrando los intereses, igualando oportunidades para todos los ciudadanos en cada punto de nuestro territorio”, agregaron.

“Es en este marco -remarcaron- que acompañamos en general hoy un Presupuesto provincial que se encuadra en éste contexto de acuerdo histórico entre la Nación y Córdoba. Sin embargo, lamentamos profundamente que la provincia no haya tenido la predisposición que si tuvo el Gobierno Nacional para convocar un proceso de diálogo que involucre principalmente a los gobiernos locales”.

Los legisladores de Cambiemos hicieron referencia así al reclamo de los intendentes del Ente UCR y del Comupro (PRO y Frente Cívico), que acusan al gobierno provincial de retener más de cuatro mil millones de pesos por no considerarlos coparticipables.

En ese sentido, señalaron que “paradójicamente nos encontramos con un gobierno provincial defensor a ultranza del federalismo a nivel nacional y unitario para con su propio territorio. No claudicaremos en nuestra defensa por los recursos que legal y legítimamente les corresponden a todos los municipios y comunas de Córdoba, que la provincia se niega a coparticipar”.

Pensando en el 2019, los aliancistas destacaron que “de igual manera continuaremos advirtiendo que el modelo Unión por Córdoba se encuentra agotado, asentado sobre un gasto sin prioridades, con recortes a los sectores más vulnerables, como es el caso del Paicor, con la inversión en Salud más baja de los últimos 15 años, el incumplimiento del mínimo de fondos destinados a educación, sin respuestas en materia de seguridad, en definitiva un modelo que cristaliza la desigualdad y la pobreza en nuestro territorio, por todo lo cual rechazamos en particular el articulado del proyecto de Presupuesto 2018”.

El bloque Córdoba Podemos votó en contra porque, dijo Martín Fresneda, “no está de acuerdo con la realidad macroeconómica del país”.

Desde la izquierda, Eduardo Salas, del FIT, sostuvo que el pacto fiscal “es la reforma previsional”. “Se han unido Unión por Córdoba y Cambiemos”.

Mestre milita por los fondos coparticipables

El intendente Ramón Mestre participó ayer del Primer Encuentro Federal País Digital, donde se encargó de militar el reclamo de Cambiemos por la falta de coparticipación de fondos provinciales a los municipios y comunas.

Por esta cuestión, Mestre ya le pidió una audiencia al gobernador Juan Schiaretti, pero la respuesta del Panal fue una reunión a la que convocó el ministro Carlos Massei, de la cual los intendentes no se llevaron ninguna respuesta positiva para sus reclamos.

Los aliancistas piden por la distribución de los recursos que recibirá la Provincia por el acuerdo nacional por el Fondo del Conurbano, de los surgidos del revalúo impositivo, de los que se producen por la compensación nacional por la baja de fondos coparticipables y de los bonos que emitirá la Nación para las provincias.

La Municipalidad distribuyó fotos en las que se lo ve a Mestre exhibiendo los datos a otros intendentes de la provincia, tanto radicales como del PRO.

En el Primer Encuentro Federal País Digital, la Municipalidad de Córdoba recibió del Ministerio de Modernización una distinción por su política de apertura de datos.