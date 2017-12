UNC: Superior ratificó elecciones en un solo día

En una maratónica sesión que superó las tres horas de duración, el Consejo Superior aprobó más de 130 resoluciones, declaraciones y ordenanzas, en lo que fue su último funcionamiento del período 2017. El punto más importante tratado por los consiliarios fue la modificación de distintos puntos del reglamento electoral, incluyendo cambios a las ordenanzas 1 y 3 creadas a comienzos de este año.

Las reformas abarcaron los plazos del cronograma electoral, los debates entre candidatos y la conformación de padrones, entre otros aspectos. Sin embargo, naufragaron las múltiples iniciativas para desdoblar los comicios en más de una jornada, al no lograr el cuerpo sintetizar posturas en una alternativa mayoritaria.

Además, entre otros puntos, el Consejo Superior aprobó la ampliación presupuestaria del Plan de Acción contra la Violencia de Género y la implementación de la Gestión Documental del Sistema de Gestión Electrónica.

Reforma de la reforma

En junio pasado, la UNC puso en práctica por primera vez la elección directa de autoridades unipersonales. La Asamblea Universitaria había aprobado el uso del nuevo sistema en diciembre pasado, en una agitada sesión que incluyó barricadas humanas de la oposición y carreras a campo traviesa del oficialismo.

La primera implementación tuvo lugar en siete unidades académicas (Arquitectura, Odontología, Ciencias Agropecuarias, Lenguas, Filosofía y Humanidades, Ciencias Químicas y Famaf) y permitió conocer las fortalezas y debilidades del sistema.

Si bien la opinión generalizada ponderó favorablemente su funcionamiento, con énfasis en la multiplicidad de candidaturas a decano y vicedecano (tres fórmulas en Odontología y dos en cada una de las otras Facultades) y en el aumento de la participación, también se identificaron elementos a corregir o incorporar a la normativa.

Por ello, una comisión de consiliarios y funcionarios coordinada por el secretario general de la UNC, Roberto Terzariol, trabajó desde fines de octubre para consensuar modificaciones al reglamento electoral vigente. Estas fueron aprobadas en la jornada de ayer por unanimidad, un consenso que más de un actor universitario contrastó con las profundas diferencias que existían al respecto un año atrás.

Estas modificaciones, junto al resto de la normativa vigente, serán las reglas de juego para los siete decanatos que se disputarán en mayo de 2018: Ciencias Médicas, Derecho, Ciencias Económicas, Psicología, Artes, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales. Además, servirían de base para la primera elección directa de rector y vicerrector, que se celebrará en mayo del 2019.

Los principales cambios incorporados fueron la obligación para las Facultades de grabar y publicar “sin editar” los debates entre candidatos a decanos, como medida de transparencia; aspectos sobre la asignación a los distintos padrones de aquellos que pertenecen a más de un claustro o unidad académica; y la conformación del cronograma electoral, con ampliación de los plazos legales.

Sin embargo, los consiliarios decidieron no modificar la cantidad de días de votación de cada elección. Tras el aumento en la participación del electorado provocado por el desdoblamiento en tres días a causa del paro ilegal de los delegados de UTA de este año, distintos sectores propusieron que, por normativa, los comicios duren entre dos y tres jornadas.

Desde un comienzo se expresaron oposiciones a la voluntad del oficialismo, con particular énfasis de la agrupación kirchnerista La Bisagra y de la consiliaria docente Patricia Altamirano, quienes habrían argumentado que una mayor participación sólo beneficiaría a Franja Morada.

Finalmente, al no haber una fórmula de consenso, el oficialismo decidió posponer dicho aspecto de la reforma, y los comicios se celebrarán en un solo día para los cuatro claustros en simultáneo.

Además, el extenso temario contenía numerosas iniciativas del oficialismo. Entre otras, se aumentó la asignación presupuestaria del Plan de Acción contra la Violencia de Género, lo que fue valorado por los consiliarios “como un gesto de expresión política más que como una disposición administrativa”.

De la misma manera, se aprobó el proyecto de Gestión Documental del Sistema de Gestión Electrónica, que implica la digitalización de los expedientes de la UNC, la utilización de firma digital, y la consecuente despapelización de la gestión universitaria.