Pihen aprovecha minuto de fama por plan anti reformas

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

En las últimas semanas abundaron las críticas a la CGT nacional por parte de dirigentes gremiales de todo el país ante la avanzada del paquete de reformas en el Congreso de la Nación. Exposición de un sentimiento, por cierto, que se realiza en los micrófonos de alguna radio, o bien, a puertas cerradas en sus cotos de influencia. La opinión es general: ¿quién del numeroso grupo de detractores desafiaría abiertamente a “los gordos”?

No hay valientes. El paquete de reformas laboral y previsional que impulsa el presidente Mauricio Macri vería la luz. Al menos, los laderos del líder de Cambiemos se muestran confiados. Ayer, el diputado nacional por Córdoba, Nicolás Massot, aseguró que cuentan con los votos necesarios para aplicar cambios en el sistema de cálculo de las jubilaciones.

“La esencia de la reforma es intentar darle sustentabilidad en el largo plazo a un régimen fiscal que, como está, con la fórmula en que se encuentra, no la tiene. Se logró cerrar filas en el bloque detrás de esta reforma, que avanzaría tal como vino del Senado con media sanción”, anticipó el macrista oriundo de Bahía Blanca.

En simultáneo, el triunviro Juan Carlos Schmid, consciente de la revuelta interna que deberán enfrentar tras la aprobación del paquete de medidas y las críticas por la posición grisácea que mantuvieron al respecto, convocó a la mesa chica para definir los pasos a seguir. Un paro parcial o una movilización, entre las opciones que se barajaron oficialmente.

A la protesta de la CGT podrían sumarse los movimientos sociales, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) del docente Hugo Yasky y el sector de la Autónoma (CTAA) que responde al ex dirigente estatal Pablo Micheli, quien ayer convocó a una huelga general para el miércoles.

Ahora bien, será ratificado el acuerdo alcanzado entre la CGT Nacional con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por las nuevas reglas que regirán las relaciones entre empleadores y colaboradores.

La reforma previsional y laboral avivó las tensiones, creando un mar de fondo marcado por la agitación. La semana comenzó con intensas reuniones en Buenos Aires sucede que el sindicalismo argentino quiere seguir de cerca los debates calientes que se están dando en la Cámara de Diputados. La información de primera mano sería la regla: el centralismo porteño también aplicaría en las relaciones que mantiene la CGT nacional con las delegaciones del interior. Al menos, esta sería la queja que se escucha de boca de los referentes gremiales de Córdoba.

Otro es el presente que estaría viviendo la CGT Regional Córdoba entre sus pares, marcada por el reconocimiento. Su titular José Pihen y sus adláteres cosecharon elogios por la enfática oposición a los planes de Macri. De hecho, el también referente de los empleados públicos provinciales fue invitado como orador especial en el Encuentro Patagónico de Tierra del Fuego promocionado con la consigna “No al ajuste”.

La toma de posición del gremialismo cordobés era previsible, más allá de lo reactivas que pudieran ser las reformas para el arco gremial. En concreto, el fundador del Pro encontró en su bastión predilecto a una dirigencia sindical que logró cohesionarse contra su gestión, dejando de lado disputas de vieja data provenientes de la división entre peronistas y kirchneristas.

Las dos CGT que conviven en la provincia, si bien no programaron un paro mientras discurre en debate en el Congreso, se mostraron activos en su rol opositor, desdibujado en Córdoba tras el acuerdo institucional que reina desde el 10 de diciembre de 2015 entre Provincia y Nación, pese a la pausa que se tomaron las partes con motivo de la compulsa legislativa.

El último encuentro en La Falda fue clave para lo que viene. Tomaron una efeméride histórica para ensalzar el descontento: el 60º aniversario del Plenario nacional de delegaciones regionales de la CGT y de las 62 organizaciones, conocido como “Programa de La Falda”.

“Entendemos que el momento actual es propicio para la conmemoración, para levantar el programa de 1957 para marcar nuestra total oposición al proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional”, explicaron desde la central que comanda el legislador delasotista. Los cegetistas cordobeses recuerdan que en aquella época se produjo la unidad de las CGT “en la acción”, como ahora.