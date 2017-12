Pacto Macri-gobernadores avanza en Diputados

Por Marcos Duarte

El acuerdo que, en pleno impulso electoral, suscribió Mauricio Macri con los gobernadores provinciales puede materializarse parcialmente la semana que viene en la cámara de diputados de la nación. Más allá de las buenas intenciones iniciales, el ejecutivo consiguió dar un paso importante en un terreno donde no cuenta con los números necesarios para actuar en soledad.

El proyecto de reforma tributaria y la previsional son dos de los tres pilares con los que el gobierno cuenta para edificar un “pacto de estado” con una buena parte del esquema político argentino. El tercero, la reforma laboral, espera que la CGT defina su interna para poder avanzar.

En el día de ayer, la emisión de sendos dictámenes de mayoría en las comisiones de presupuesto y previsional aprobando las iniciativas no fue solo un paso legislativo importante. Además, visibilizó una nueva realidad política en el congreso que surgió de las últimas elecciones nacionales.

A partir de la nueva correlación de fuerzas, los roles de cada sector político fueron modificándose. La irrupción del peronismo referenciado en los mandatarios provinciales, el debilitamiento del massismo a partir de la disolución de sus alianzas y los flacos resultados electorales y la radicalización del kirchnerismo se exhibieron en toda su potencia en el debate que tuvo lugar el día de ayer.

Además, la capacidad del oficialismo de alinear su tropa parlamentaria sin demasiados vaivenes permitió que los objetivos que se planteó el oficialismo se cumplieran con creces. Solo Elisa Carrió amagó con desmarcarse del proyecto de reforma jubilatoria, pero se encuadró luego de una cumbre con los principales operadores del gobierno y sus colegas jefes de bloque de Cambiemos.

En el archipiélago peronista, los nuevos roles aparecieron con más nitidez. Argentina Federal, el interbloque que conformaron los diputados que responden a los gobernadores justicialistas más algunos aliados, sustituyó definitivamente al massismo en lo relativo a la interlocución con el gobierno nacional.

Luego de algunas negociaciones, los diputados de esta bancada que preside el urtubeísta Pablo Cosiner estamparon la firma junto a los del oficialismo en ambos dictámenes.

Por su parte, el massismo se acomodó a su nueva posición. Quienes hasta ayer habían funcionado de “bloque bisagra” en lo que a formación de mayorías se refiere, se constituyeron en fuertes opositores y elaboraron dictámenes de minoría.

El kirchnerismo que, a diferencia de lo que ocurre en el senado, mantiene el número de diputados suficientes para constituirse en primer bloque de la oposición, ensayó una estrategia de obstrucción y denuncia con incidentes menores incluídos.

Luego de las extensas intervenciones de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triacca, que fueran interrumpidas por asistentes a la comisión enrolados en formaciones sindicales cercanas al kirchnerismo, el oficialismo pudo aprobar sendos dictámenes de mayoría en las comisiones respectivas.

El interbloque Argentina Federal, por su parte, exhibió consistencia interna. Sus miembros acompañaron, con disidencias parciales, los proyectos oficialistas y ahuyentaron los rumores de rupturas alentadas por el kirchnerismo y el massismo. El representante de Unión por Córdoba, Paulo Cassinerio, rubricó el proyecto de reforma previsional junto con dos compañeros de interbloque.

A partir de lo ocurrido en la sesión de ayer, el oficialismo nacional se apresta a tratar ambas iniciativas en el recinto de diputados la semana que viene. Si esto fuera así, Cambiemos cumpliría parcialmente uno de los objetivos tácticos que se propuso: aprobar las reformas durante diciembre. Los opositores tienen esperanza en que la disciplina demostrada ayer no se repita a la hora de votar. Nada parece indicar que se produzca un escenario de ese tipo.