Mucho deporte, ¿poca política?

El pasado fin de semana, el presidente Mauricio Macri descansó, junto a su familia, en el exclusivo country “El Potrerillo de Larreta”, ubicado en las cercanías de Alta Gracia. Fue el intendente de Villa Allende, Eduardo “El Gato” Romero, el único referente del macrismo local que compartió algunos de los momentos de reposo con el mandatario nacional. El jueves será el turno de otro cordobés. El operador macrista compartió con el periodista algunos detalles.

Periodista: Era previsible: si el Presidente tenía en mente jugar al golf ¿por qué no invitaría al especialista en la materia?

Operador macrista: No hablaron de política. Completaron 14 hoyos y compartieron algún refresco. Pero para la tribuna interna, la venta del encuentro la hacemos diferente.

P.: Por lo visto, hoy no me va a sorprender. Me va a decir que es una muestra de los lazos indestructibles entre el golfista que probó suerte en política y la figura más importante de la política nacional.

O.M.: Ajá. Pero hay más.

P.: …

O.M.: Ahora, yo le hago la pregunta: ¿qué otro macrista cordobés disfrutará tiempo de ocio con Macri? Héctor “La Coneja” Baldassi jugará el clásico “picadito”, este jueves en Olivos.

P.: ¿Y la política para cuándo?

O.M.: Hay diputados y otros dirigentes que matarían por ser invitados a esos encuentros deportivos. En política, todo se lee.