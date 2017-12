El mayor éxito de la hibridez

Por J.C. Maraddón

A lo que genéricamente se identifica como “música disco”, se lo emparenta con la evolución natural de estilos negros como el soul y el funk, que arribaron a la década del setenta en una asociación que generó un fenómeno cultural que se cuenta entre los más impactantes del siglo veinte. La comunidad afroamericana estadounidense, después de años de lucha contra la discriminación racial, llegaba así a instalar una tendencia sonora predominante, que hacía bailar a todos sin distinción de razas y que generaba ganancias millonarias a la industria discográfica, a través de un movimiento que giraba en torno a la actividad en las discotecas.

Sin embargo, algunos de los mayores éxitos de la música disco fueron promovidos por músicos blancos, que se apropiaron del formato y lo usaron en su propio beneficio, como veinte años antes había ocurrido con el rhythm and blues y el rock. Sin ir más lejos, “I Feel Love” de Donna Summer, uno de los hits clásicos de este estilo, lleva por detrás la técnica de uso de los secuenciadores desarrollada por el productor de la cantante, Giorgio Moroder, un compositor italiano que a comienzos de los años setenta se había instalado en Munich, Alemania.

Y otra de las canciones típicas de la música disco, “Stayin’ Alive”, no tiene ni remotamente en su origen algún vínculo con la cultura afroamericana, porque fue compuesta e interpretada por los Bee Gees, un trío de hermanos nacidos en Gran Bretaña y luego residentes en Australia. Antes de 1975, no se los conocía por promover el movimiento danzante, sino por componer y grabar algunas de las más conmovedoras baladas del pop, como “How Can You Mend a Broken Heart?”o “Run To Me”. Después, con sucesos como “Jive Talkin’” y “You Should Be Dancing”, se metieron en las pistas de baile para nunca más salir de allí.

Por eso, cuando se despacharon con “Stayin’ Alive” a nadie le llamó la atención. Era una evolución natural. Al tema se los había pedido el productor Robert Stigwood para la película “Saturday Night Fever”. Y al final, en la archifamosa banda de sonido del filme, no apareció sólo esa, sino varias de las canciones de los Bee Gees, algunas originales y otras ya editadas en años anteriores. El single fue publicado el 13 de diciembre de 1977, hace hoy exactos 40 años, mientras que el estreno mundial del largometraje se llevó a cabo al día siguiente.

Tampoco es que la historia que relataba “Saturday Night Fever” tuviera que ver con los padecimientos de la población negra en los Estados Unidos y su afición por la música funk. Por el contrario, el protagonista del argumento era Tony Manero (interpretado por John Travolta), un joven trabajador que, para combatir la alienación de sus ocupaciones laborales, durante los fines de semana dejaba de ser un ciudadano anónimo y se convertía en un bailarín deslumbrante, que ocupaba un papel fundamental en las noches de desenfreno en una discoteca, donde nadie le podía discutir su reinado bajo la bola de espejos.

Cuatro décadas más tarde, la mitología bolichera sigue considerando a aquella película y a aquella canción como una especie de rito iniciático. Más allá de que hayan sido los artistas negros los principales animadores de ese género musical, los Bee Gees contribuyeron a legitimarlo y el propio John Travolta condensó en sus movimientos espásticos lo que fueron décadas de desarrollo de la danza por parte de bailarines afroamericanos. Mientras tanto, por debajo, desde el ghetto venía pujando el hip hop, que poco tiempo después coparía la parada y dejaría en claro que la música disco tocada por blancos era un híbrido con mucho punch, pero sin demasiada substancia.