Sin avance Provincia-Municipios; igual, UCR-PRO vota Presupuesto

Massei convocó a intendentes opositores pero no hubo acuerdo por los fondos que éstos reclaman como coparticipables. En la Legislatura tratan el Presupuesto

Por Alejandro Moreno

Los intendentes Javier Monte (UCR) y Oscar Tamis (Comupro) salieron disconformes ayer de la reunión que tuvieron en el Panal con el ministro de Gobierno, Carlos Massei, para discutir los fondos que, afirman, la Provincia no coparticipa a los municipios. Igual, los legisladores provinciales del interbloque Cambiemos anticiparon que votarán a favor el proyecto de Presupuesto del peronismo.

Los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO y del Frente Cívico levantarán la mano en la sesión de hoy para aprobar el Presupuesto 2018 -en la segunda y definitiva lectura-, aunque en particular se opondrán, para expresar su rechazo, fundamentalmente, a la coparticipación de fondos a los municipios y comunas.

El respaldo opositor al proyecto de Presupuesto fue casi una orden bajada por la Casa Rosada a los legisladores en la reunión del lunes en Buenos Aires, porque ése es, por estos días, el impacto de una sugerencia de la dupla Marcos Peña-Rogelio Frigerio. Y, para colmo, hoy Mauricio Macri estará en la provincia de Córdoba, recorriendo San Francisco junto con el gobernador Juan Schiaretti; una foto incómoda para el espíritu opositor que puedan albergar los radicales.

A Mauricio Macri le interesa el apoyo de Juan Schiaretti al Consenso Fiscal, y subordina a eso, todo lo demás. La preocupación del radicalismo provincial por criticar al gobierno peronista, con un ojo en el 2019, es para el Presidente un asunto menor en el marco de la estrategia nacional de Cambiemos, que busca sacar leyes clave en el Congreso de la Nación; el gobernador de Córdoba no tiene un paquete demasiado grande de diputados, pero todo suma para el oficialismo nacional.

Reunión sin éxito

Ayer, Massei invitó a los intendentes opositores una semana después de que éstos sacaran un documento muy crítico contra el gobierno provincial, al que acusan de quedarse con más de cuatro mil millones de pesos que les correspondería recibir a los municipios y las comunas.

Por el Ente radical fue el tesorero Javier Monte, intendente de Río Segundo, y por el Comupro, su presidente, el juecista Oscar Tamis, de Oliva. Ramón Mestre es el presidente del Ente de la UCR, pero no sorprendió que no vaya a la cita con el ministro cuando le pidió una audiencia al Gobernador.

Los intendentes salieron de la reunión con las manos vacías, y fueron a entrevistarse con los legisladores para contarles lo que pasó. De todos modos, los legisladores ratificaron el voto positivo en la sesión de hoy.

Esta mañana, antes de la sesión, los presidentes de los tres bloques de Cambiemos darán a conocer un documento en el que explicarán su posición, crítica hacia el gobierno provincial por los fondos coparticipables, aunque votando a favor el Presupuesto, en general.

La clave estará en el Consenso Fiscal alcanzado por la Nación y casi todas las provincias, entre ellas Córdoba, por lo que se recibirá una suma de dinero importante.