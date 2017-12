Delasotismo herido se desmarca de Schiaretti (por Macri)

Por Yanina Soria

La herida está abierta más que nunca. Los intentos por mostrar que había cicatrizado no prosperaron y los últimos episodios registrados en Unión por Córdoba (UPC) la profundizaron aún más.

La realidad es que las diferencias nunca fueron zanjadas entre schiarettistas y delasotistas, los contrapuntos entre los dos caudillos del PJ cordobés tienen tantos años como la misma sociedad política que integran desde hace casi dos décadas.

Claro que cuando el poder surfea en lo alto de la ola, los desencuentros se matizan; el problema comienza en el momento del descenso. Y ahí, justo ahí, según la mirada de los delasotistas, es donde se encuentra el peronismo cordobés ante el avance a la mancha amarilla que pone en jaque el sueño del sexto periodo en el `19.

Aunque dos episodios de los últimos días volvieron a encender la mecha interna (primero, la jugada de la diputada Adriana Nazario, y luego los cambios en el gabinete provincial), la realidad es que el contraste este año afloró en el mismo momento en que José Manuel de la Sota decidió declinar su candidatura a diputado nacional.

El 11 de mayo pasadas las 20, el tres veces gobernador de Córdoba anunciaba, carta mediante dirigida al presidente del PJ, que no encabezaría la boleta de UPC. Allí comenzó un largo peregrinar de los suyos quienes, por todos los medios y sin su referente jugando en la cancha, esperaron un gesto de Schiaretti que, al menos, hasta ahora dicen no haber recibido.

Con la misma lógica que rige el pacto no escrito entre los dos caudillos, tras el “no” innegociable que recibió de su antecesor, el gobernador priorizó a su tropa en la boleta y reservó recién el cuarto renglón para un dirigente que no proviene de su riñón, el ex ministro y actual legislador Daniel Passerini.

Con las elecciones consumadas, Schiaretti se aseguró contar en la Cámara Baja con tres nuevos fieles mientras en paralelo avanzó en el rearmado de la Liga de Gobernadores y su órgano parlamentario, un interbloque federal.

La idea era contar con los tres nuevos legisladores peronistas por Córdoba más los dos que cumplen mandato hasta el 2019; los delasotistas Juan Brügge y Adriana Nazario. Sin embargo el plan quedó a medias porque la pareja de De la Sota rechazó formar parte de la bancada que responderá al gobernador y que en la Cámara comanda Martín Llaryora, y conformó un monobloque que por ahora se mueve con el massismo.

Aunque desde el Centro Cívico minimicen el impacto de esa jugada política, hacia adentro nadie pone en duda que se trata de una decisión ejecutada por Nazario pero tutelada por el ex gobernador quien, por estas horas, se encuentra atendiendo su local de ropa en Río Cuarto.

El desaire de la ex funcionaria provincial a Schiaretti se inscribe en los distintos posicionamientos que tienen las dos líderes del PJ cordobés respecto al presidente Mauricio Macri y su política de gobierno. El delasotismo no digiere el acuerdo fiscal y, particularmente, la reforma fiscal acordada con las provincias, entre ellas Córdoba.

Desde allí, se tomó Nazario para diferenciarse, al menos en ese debate, de sus pares de Córdoba Federal. Y con ese mismo argumento, esta semana, también salió la hija del ex mandatario a sentar posición públicamente. Por ahora, las dos mujeres serán quienes expresen el pensamiento del ahora modisto de alta costura

La concejala de UPC, Natalia De la Sota, consideró un error que UPC acompañe un “ajuste a quienes no se pueden defender” y le pidió al gobernador que dé lugar a otros sectores del justicialismo cordobés que critican la fina sintonía (excesiva, según ellos) con el mentor de Cambiemos.

“Yo espero que el gobernador Juan Schiaretti escuche otras voces y posiciones dentro de UPC. Porque no nos olvidemos que UPC, en el `99, ganó las elecciones con mi padre liderando y con todos los que hoy ocupan distintos lugares: legisladores, ministros y hasta el propio gobernador. Todos son UPC, todos son delasotistas si se quiere”, dijo la edila en diálogo con Radio Suquía. Y luego aclaró que no se trata de una cuestión de pelea entre los dos referentes sino de “un posicionamiento sobre una ley (la previsional) que no le hace bien a nadie).

La concejala De la Sota consideró que ante la avanzada macrista en Córdoba, el peronismo debe repensarse y reorganizarse.

Cambio de gabinete

El otro punto que tensó aún más la cuerda entre los dos sectores fueron los cambios que Schiaretti hizo en su gabinete donde el delasotismo quedó marginado. “Hoy sentimos que para UPC son más importante los kirchernistas recién arrimados que nosotros”, repiten.