Macrismo pide “consenso” a Cambiemos y divide a la UCR

Por Alejandro Moreno

Ayer, mientras los legisladores provinciales de Cambiemos escuchaban apelaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre la conveniencia de votar a favor el Presupuesto 2018 del gobernador Juan Schiaretti, el Comité Central de la UCR, bajo inspiración mestrista, sacó un documento en duros términos en contra del proyecto.

Los legisladores de la UCR, del PRO y del Frente Cívico (casi todos) viajaron ayer a Buenos Aires para escuchar de Peña y de Frigerio la opinión de la Casa Rosada sobre el proyecto de Presupuesto 2018 que se tratará por segunda vez el próximo miércoles. Antes de visitar Balcarce 50, se entrevistaron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, provocando un encuentro que, si bien fue explicado protocolarmente, no dejará de causar incómodas cosquillas en el mestrismo.

Peña fue el encargado de las señales amables para el grupo que encabezaron el radical Orlando Arduh, el macrista Darío Capitani y el juecista Daniel Juez (el adjetivo es redundante, pero sucede que el apellido también). El jefe de Gabinete buscó despejar los miedos aliancistas, en especial de los radicales, acerca de un eventual y agónico giro de Mauricio Macri que lo termine uniendo al peronismo cordobés en 2019. Les dijo, entonces, que pueden estar seguros de que Cambiemos quiere ganar en los 24 distritos electorales del país, incluido Córdoba, con sus actuales aliados. Prometió todo el apoyo de la Casa Rosada, pero les advirtió que el resultado depende de la dirigencia provincial.

Luego, Frigerio les recordó a los invitados qué difícil había sido alcanzar el Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias. Por ello, pidió que en la Legislatura hagan el mayor esfuerzo para alcanzar, también, un consenso con el peronismo. Consideró que el reclamo de los intendentes es justo, pero de cualquier modo confió en que se haga lo que sea debido para que no se produzca una ruptura política en la provincia que desacomode el tablero nacional.

El ministro señaló que el Presupuesto 2018 del peronismo va atado de la mano del Pacto Fiscal, que representa -detalló- unos 30 mil millones de pesos para Córdoba. Si es cierto, como cuentan, que no exigió a los legisladores que levanten la mano a favor del proyecto, parece haberlo sugerido. Tratar de llegar a un acuerdo fue la reiterada consigna.

En Córdoba…

Al mismo tiempo que aquello sucedía en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba el Comité Central, que preside el mestrista Alberto Zapiola, sacó un documento endureciendo las críticas de la UCR al proyecto de Presupuesto elaborado por el Panal. Y, notablemente, afirma que “sin una respuesta adecuada” a los planteos opositores, “no resulta viable para la Unión Cívica Radical aprobar el proyecto de Presupuesto”.

Zapiola enfatizó que el reclamo de los intendentes por los fondos coparticipables no fue correspondido por la Provincia. La solicitud de una audiencia a Schiaretti sólo tuvo como respuesta una conferencia de prensa en la que el ministro de Gobierno, Carlos Massei, se despachó contra Cambiemos. Para el Comité, Schiaretti los ninguneó.

Además, se sostiene que el proyecto viola la Constitución provincial: “El Presupuesto en cuestión nuevamente crea impuestos accesorios a los Ingresos Brutos e Inmobiliarios que denomina Fondos Específicos para no coparticiparlos. Por esta corruptela que comenzó en 2007, descontado ese año, la Provincia recaudó 29.809.798.281 pesos (importe acumulado actualizado en ARS) entre 2008 y septiembre de 2017 por lo que se guardó para sus arcas 5.940.000.000 de propiedad de los municipios y comunas con la excusa de realizar obras para el campo. Lo curioso es que los campos siguen inundados y no se sabe a donde fue a parar el dinero retenido ilegalmente”.

También advierte por los beneficios de coparticipación “que obtendrá la Provincia con la derogación del artículo 104 de la ley 20.628, ya que el proyecto en cuestión nada determina”.

“Por último -concluye- debe analizarse en profundidad con el señor Gobernador la deuda contraída por la Provincia. Adviértase que a diciembre de 2016 ascendía a 28.498.874.245 pesos, incrementándose al 30/09/2017 a 42.858.262.234; es decir un 50,39 % de aumento”.