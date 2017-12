Los precios de frutas y verduras continúan en alza

Todos los rubros de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica total aumentaron durante noviembre. El costo de los alimentos para celíacos es un 45,68 % más caro, que los alimentos de la canasta básica común, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Una familia tipo conformada por dos adultos y dos niños de entre 6 y 8 años, necesitó en el mes de noviembre 6.041,42 pesos, para cubrir los costos de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, que incluye bienes y servicios no alimentarios, arrojó un monto de 14.741,06 para el grupo familiar tomado de referencia.

Las familias cuyos ingresos no alcancen el costo total de la CBA se encuentran bajo la línea de indigencia. Respecto a la CBT, quienes no logren cubrir el gasto estipulado, quedan bajo la línea de pobreza.

En términos generales la CBA se incrementó 122,12 pesos en el último mes, y aumentó 763,79 con respecto a noviembre de 2016. En relación a la CBT, en un año tuvo una variación de 2.021,98; y 297,96 más que en octubre de 2017.

Variación por grupo de alimentos

Al igual que octubre, en noviembre todos los rubros aumentaron. El mayor incremento se registró en el grupo de Frutas y Verduras cuyo precio subió en un 4.93 %, secundado por el rubro Otros (aceite, café, azúcar, sal, etc), con el 2.84 % de aumento.

A su vez Huevos y Lácteos incrementaron su valor un 2,16 %, los cortes que se incluyen en el rubro Carnes constituyen el grupo con más peso dentro de la CBA. El rubro tuvo un aumento similar al mes anterior, en este caso del 1,13 %. Además las Harinas y Legumbres registraron un 0,30 %, esto se debe a que ocho de los diez alimentos contemplados tuvieron incrementos significativos. Sin embargo, el pan francés (que implica más del 60% del costo del rubro) varió un -1,25 %.

Si bien las frutas y verduras registraron el mayor aumento, los cortes incluidos en carnes siguen registrando el mayor gasto dentro de la CBA para una familia tipo. El incremento de la CBA, se debe al aumento de los rubros mencionados.

Respecto a los alimentos libres de gluten, la CBA apta para celíacos fue de 2.848,27 pesos para un adulto equivalente en noviembre de 2017 (1,42 % más que en octubre; y 17,52 % más que en noviembre de 2016); y la CBT de 6.949,78, para un hogar, cuya niña de 8 años tiene la enfermedad celíaca, la CBA y CBT ascendieron a 6.621,58 y 16.222,92 respectivamente.

La tasa de variación interanual (noviembre 2016/2017) de la CBA es de 14,47 %. Con respecto a los gastos totales, en el último año se produjo un aumento del 15,90 %.