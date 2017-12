Joven legisladora peronista, molesta

La conversación tuvo lugar en el bar de siempre aunque, esta vez, gaseosa helada de por medio. El calor no dio lugar al café que todos los lunes se toma el periodista y su informante peronista.

Informante: El fin de semana dejó algunas apostillas políticas interesantes. En realidad, los anuncios del cambio de gabinete dejaron cosas que le pueden interesar…

Periodista: ¿Algún herido?

Informante: Varios. Pero hubo una persona que no ocultó su malestar y se encargó de hacerlo notar internamente.

P.: ¿De quién estamos hablando?

I.: De la joven legisladora por el departamento Ischilín y secretaria de la Juventud Peronista (JP), Tania Kyshakevych.

P.: ¿La dirigente de La Militante?

I.: Ex La Militante, ahora está alineada políticamente con Carlos Caserio.

P.: Y porqué se molestó.

I.: Porque era uno de los nombres que sonaban para reemplazar a Paulo Cassinerio en la Agencia Córdoba Joven. Al parecer creía que, a través de su padrino político, podría ocupar ese lugar y no fue así, finalmente quedó Julieta Rinaldi, una joven de confianza de Carlos Massei. Lo cierto es que la legisladora despotricó contra el gobernador Juan Schiaretti en el grupo de whatsapp de los legisladores de UPC y eso tuvo sus consecuencias.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Que no asistiría a la asunción de las nuevas autoridades porque el Gobernador no cumplió con su palabra de cambiar su gabinete y echar a funcionarios que no trabajaron en la elección. Ella usó otras palabras, claro. Esto llegó a la JP y parece que algunos se enojaron, consideraron una falta de respeto hacia el jefe político máximo y le están pidiendo la renuncia a la conducción de la Juventud.

P.: ¿Eh, tanto así?

I.: Así es. Ahora habrá que ver si todo queda ahí o efectivamente avanzan con la idea de correrla de la JP.