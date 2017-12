Caputo “ensucia” debate por la basura en el Concejo

Por Gabriel Osman

El proceso por la licitación del servicio de recolección de la basura en esta ciudad se ha ido dilatando y, conforme a este paso del tiempo, el debate también ha ido ensuciando, como lo ha puesto en evidencia esta publicación, que en su edición del pasado 28 de noviembre dio cuenta que la oferente Solvi (que en Argentina opera bajo el nombre Vega) y que en Córdoba participa asociada a Caputo, se encontraría vinculada al Lava Jato, el mega caso de corrupción que en Brasil se llevó puesto, entre otros, a la mismísima ex presidenta Dilma.

El bloque del Movimiento ADN, que lidera el dirigente y periodista Tomás Mendes, presentó en el Concejo Deliberante un pedido de informes a la Municipalidad en el que, invocando la nota de Alfil, le solicita al Departamento Ejecutivo una serie de precisiones sobre la licitación, entre las que figura que remita copias del listado y otros detalles de los oferentes del concurso público.

La nota de Alfil que llega ahora a los concejales indica que distintos medios de prensa brasileños han publicado documentos que forman parte de la investigación “operación autolavado” (Lava Jato, en portugués) y demostrarían que el ex ministro brasileño José Dirceu y su consultora recibieron, entre 2007 y 2009, aproximadamente 488.000 reales -más de 2,5 millones de pesos argentinos- de Solvi.

Como se sabe, Dirceu fue condenado a prisión tras ser investigado por la Policía Federal y el Ministerio Público Fiscal brasileños por prestar asesoramiento a empresas involucradas en el “Lava Jato”, luego de que varias contratistas admitieran haber pagado para que el ex ministro abriera caminos y facilitara contactos con gobernantes y funcionarios.

Solvi, que concurre a la licitación por la recolección de residuos en Córdoba en tándem con Caputo S.A., opera en nuestro país bajo el nombre Vega, subsidiaria de la empresa brasileña en Argentina. Después de la apertura de ofertas que se realizó en noviembre en la Municipalidad de Córdoba, solo tres de las cinco oferentes iniciales permanecen en carrera. Por un lado Lusa, actual prestadora del servicio en el sector norte de la ciudad; Cotreco, que también es prestataria, pero en el centro y sur de Córdoba, que se unió con la gigante española Urbaser. Finalmente, la UTE integrada por Vega (o Solvi) y Caputo, guarda también expectativas de obtener la adjudicación de algún sector de la ciudad.

Otra presencia en el listado de oferentes del concurso que enturbia el proceso licitatorio es la de Nicolás Caputo, empresario de estrecha relación con el presidente Mauricio Macri, agregando un nuevo tufillo de tráfico de influencias, en escala, al Lava Jato. En resumen, la dos patas de esta sociedad -Vega y Caputo- atraviesan complejidades para sus ambiciones de llegar al servicio de recolección en esta ciudad.

Ni hablar de la complicación adicional, más de orden político/gremial, que contiene la oferta Vega-Caputo. Es pública y notoria la enemistad que separa a Mauricio Saillen, líder del Surrbac, y a Hugo Moyano, histórico “capo” de Camioneros. Solvi tiene aceitados vínculos con el zar del sindicalismo argentino. Prueba de ello es que el clan Moyano habría tenido mucho que ver en el reciente desembarco de la compañía brasileña en Rosario, ciudad en el que ganó la adjudicación del servicio de recolección hace algunos meses. Si una firma relacionada al “moyanismo” se transforma en prestadora en Córdoba, es probable que se abra un conflicto de proporciones entre los capos moyanistas y el gremio de Saillén.

El pedido

El pedido del bloque de ADN solicita 1) Remisión de copias de las empresas oferentes en el proceso de recolección de residuos. 2) Que detalle si la empresa Solvi que en Argentina opera bajo el nombre Vega es parte de los oferentes y, en su caso, si se hicieron las consultas pertinentes sobre las denuncias que la vinculan al Lava Jato. 3) Envío de las copias pertinentes. 4) Precisiones sobre quiénes son los integrantes de Solvi y también de Caputo. 5) Quienes son los integrantes de la mesa directiva de la UTE Solvi-Caputo.