Bullrich y su apoyo a las fuerzas de seguridad

Por Javier Boher

javiboher@gmail.com

Patricia Bullrich es un personaje incómodo. Con un origen familiar de oligarquía porteña, inició su militancia política -como tantos otros jóvenes de los ’70- en las filas del peronismo de izquierda.

Con ese pasado intentó reubicarse en la política. Pasó por el fallido gobierno de la Alianza –que la tuvo como protagonista en sus discusiones con los “gordos”- y por la oposición, hasta que finalmente tuvo su revancha en las filas de Cambiemos.

Como una de las pocas mujeres en el gobierno (que por su composición no difiere mucho de lo que se ha visto a lo largo de nuestra historia) se ha garantizado un rol preponderante en la agenda política.

Por su defensa de Gendarmería en el caso Maldonado, decenas de personas y organizaciones sociales le pidieron la renuncia. Ella prefirió esperar. El tiempo le dio la razón y salió fortalecida.

Luego llegó el caso de Rafael Nahuel, que fue asesinado por Prefectura en un supuesto enfrentamiento que todavía no ha sido esclarecido. Ella, de nuevo, ha elegido respaldar a los agentes del orden.

En esa conferencia de prensa luego de aquel hecho, aseguró que para ella la versión de los prefectos es la verdad. Ella no necesita pruebas. Pese a que le llovieron las críticas, su posición es clara: el gobierno debe respaldar a los agentes del Estado que permiten que el gobierno sea el Poder ejecutivo.

Sin alguien que ejecute órdenes, el mismo estado pierde su sentido. Para velar por los derechos ante los abusos está el también cuestionado Poder Judicial. Tal como lo dijo en aquel momento, “el juez necesitará elementos probatorios”. Con su postura ha dejado en claro el cambio cultural al que apunta.

Esta actitud es algo que reclamaba la gente. Tras décadas de descrédito –por actitudes que los pusieron ahí- los agentes del orden se encuentran indefensos ante el avance de grupos que cuestionan su mera existencia.

Si el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor –tal como decía Perón- eso también aplica para las fuerzas de seguridad. Aunque nadie pueda desear la existencia de situaciones de gatillo fácil, sí se sabe que un policía con miedo a actuar es un policía que no sirve.

El último fin de semana, mientras el coro de lamentables huérfanos de poder lloraba por el pedido masivo de prisión preventiva, en Buenos Aires permanece detenido un policía que baleó a un asaltante que le asestó 10 puñaladas a un turista.

Si bien el pedido se fundamenta en que el policía se desempeña en otra jurisdicción y en que hay que investigar qué pasó, nadie parece preocuparse por la suerte de un hombre que –sin dudarlo- intentó cumplir con el mandato que le fue otorgado para defender a la gente.

Eso pretende transformar la ministra Bullrich.

Su objetivo es recuperar la credibilidad en las fuerzas de seguridad para que la gente pida por la libertad de quien trató de defender la vida de una persona y no por la libertad de aquellos acusados de encubrir un atentado en el que se perdieron 85 vidas.