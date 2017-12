Bedano, señuelo del PJ para preservar Gral. San Martín

Por Yanina Soria

El gobernador Juan Schiaretti puso en funciones ayer a los cuatro nuevos miembros que se suman al gabinete provincial tras la salida de los tres funcionarios que ahora se desempeñan en la Cámara Baja.

Laura Jure reemplaza a Alejandra Vigo en la secretaría de Equidad y Promoción del Empleo mientras que Julieta Rinaldi ocupa el lugar que dejó el ahora diputado nacional, Paulo Cassinerio, en Agencia Córdoba Joven.

El cuadro de retorques se completa con la designación más política, la de quien –hasta hace un año- jugó en la vereda opuesta a Unión por Córdoba (UPC). Se trata de la villamariense Nora Bedano que quedó al frente de la Agencia Córdoba Cultura y del también ex funcionario accastellista Marcos Bovo, nombrado vocal.

La incorporación de quien fuera intendenta de Villa María y que desembarcó en la Legislatura en el 2015 en la boleta que patrocinaba su ex marido, Eduardo Accastello, en representación del kirchnerismo, es parte de un acuerdo político que tiene el horizonte puesto en el `19.

Ante la avanzada de la ola amarilla en el mapa mediterráneo y la consolidación de la figura de Mauricio Macri en Córdoba, el gobernador inició -post comicios legislativos- el proceso de unidad del peronismo con intenciones de fortalecer la base del PJ cordobés para el próximo turno electoral provincial.

La idea es arrimar nuevos sectores a UPC y contener a todas las vertientes peronistas que, por distintas razones, durante años jugaron en las periferias del oficialismo.

Hoy, el kirchnerismo cordobés es una olla en la que justicialismo cordobés busca rascar bajo un claro cálculo matemático: sumar el casi 10 por ciento que obtuvo la lista de Pablo Carro en los últimos comicios, al 30,5 por ciento que sacó UPC. Llegar al 2019 con una base del casi 40 por ciento es el objetivo con el que se trabaja en el Panal.

Para ello, ya se pusieron en marcha distintos dispositivos de reclutamiento de kirchneristas sobre los que el peronismo olfatea que, por instinto de supervivencia o convicción, pueden desembocar en sus filas finalmente. Esa misión ya se cumple en Capital y también en algunos sectores del interior cordobés.

En ese marco se inscribe lo de Bedano que, hacia adentro, tiene una doble lectura complementaria:

1-Saldar la cuota de “reconocimiento” a los sectores kirchneristas que trabajaron con UPC para la campaña y mostrar una señal de apertura desde la conducción partidaria.

2-Buscar, a través del accastellismo, preservar el departamento General San Martín.

Es que en los dos turnos electorales de este año, ese distrito no fue la excepción al resto de la provincia y, pese a ser territorio peronista, no pudo contra la mancha amarilla que arrasó en las urnas.

El 22 de octubre, Villa María y sus alrededores respaldaron con casi el 50 por ciento de los votos la boleta encabezada por Héctor Baldassi y patrocinada por el presidente Macri; mientras que Unión por Córdoba quedó, lejos, en el segundo puesto con un 30,5 por ciento.

Lo curioso es que, sin estructura, el kirchnerismo terció la pulseada y se alzó con casi el 10 por ciento de los sufragios.

Desde el Centro Cívico cordobés entienden que con Bedano y el accastellismo trabajando de lleno para su canasta en San Martín donde el ex matrimonio es fuerte territorialmente, el peronismo logrará fortalecerse y, hasta quizá, blindar el distrito ante los planes provinciales que tiene la alianza tiene para el `19.

Cuando la semana pasada, ni bien se conoció su incorporación formal al gabinete de Schiaretti, en Villa María le preguntaron si seguía manteniendo las mismas banderas con las que en el 2015 llegó a la Legislatura por el kirchnerismo, Bedano respondió: “Sí, por supuesto. Me eligieron desde el peronismo, asumí como peronista y ocuparé un espacio en un Gobierno que conduce el peronismo. Lo demás son alianzas electorales que comienzan y terminan en el día de la elección”. “Soy una militante política y adonde la sociedad, mi partido y mi gobierno me necesitan, ahí estoy”, dijo en diálogo con El Diario del Centro del País.

Elogios de Schiaretti

Luego de destacar que tres de los cuatro flamantes funcionarios son mujeres, el gobernador le dedicó un párrafo a la nueva titular de la Agencia Córdoba Cultura. “Es uno de los mejores cuadros de las mujeres cordobesas que tenemos en nuestra provincia. Fue intendenta dos veces de Villa María, y lo hizo muy pero muy bien”, dijo el titular del Ejecutivo provincial.