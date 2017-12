Baldassi censa a macristas afines en acto de cierre propio

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

No debería causar sorpresa: el diputado Héctor “La Coneja” Baldassi atiende su propio juego. La campaña electoral que terminó ratificándolo por cuatro años más en el Congreso de la Nación fue desarrollada con la “autosuficiencia” del candidato que mejor mide. Diseñada por su dupla de asesores, la agenda de recorridas prescindió de escoltas que ostentaran una ubicación jerárquica en el organigrama del PRO Córdoba.

La excepción alcanzaba a dirigentes y militantes del ex árbitro, quienes comparten la crítica a los pioneros del partido, identificados con la Ucedé y quien fuera uno de sus mayores exponentes en Córdoba, el ex intendente Germán Kammerath. Precisamente, anoche fueron los baldassitas los protagonistas del convite político que tuvo como anfitrión al macrista que pretende ser tenido en cuenta para la compulsa ejecutiva de 2019.

En un salón ubicado en plena peatonal del centro de la Villa Carlos Paz, Baldassi cerró su exitoso año político. Tiene motivos para celebrar: 1) encabezó la boleta legislativa nacional que arrasó en las dos instancias electorales de este año, alimentando las ilusiones de los aliados –en el especial la de los radicales- con limitar a dos décadas la experiencia peronista en la gestión provincial; 2) es el hombre amarillo mejor posicionado para ofrecerse nuevamente como opción electoral; y 3) creció en la estima de los funcionarios nacionales más influyentes, también del presidente Mauricio Macri.

La invitación fue planteada en términos generales. “Todos aquellos que comparten el mismo deseo de un futuro mejor para Córdoba”, la consigna popular que cae al dedillo de cualquiera. Lo cierto es que Baldassi resolvió asumir el riesgo: encabezó su propio acto de fin de año con militantes afines.

Allí deberían estar todos aquellos que dicen responderle. Baldassi necesitaba esa fidelización después del primer incordio que tuvo que resolver cuando quedó involucrado en las denuncias opositoras por la entrega de subsidios al Golf Club de Villa Allende. Los fondos fueron facilitados por la Secretaría de Deportes de la Nación, en el marco de la ley de promoción de clubes de barrio y pueblo. Baldassi ideó la ley, pero avaló la entrega de la partida con su presencia. Probablemente, se ajustó a derecho y la discusión abrió la necesidad de precisar los alcances del instrumento. Lo cierto es que el réferi quedó envuelto en el tufillo de la “vieja política”, que él venía a refrescar.

Como sea, el diputado oriundo de Río Ceballos censó anoche a sus colaboradores. Debe comenzar a solidificarse el “equipo” que sus conmilitones del otro lado de la grieta del PRO dicen que no tiene. Quieren relativizar sus chances políticas y no les dará con el gusto. Esto explicaría la orden de los organizadores de no movilizar: en la perla de Punilla debían darse cita los dirigentes que liderarán el proceso de engorde para que Baldassi pueda medirse en ligas mayores. El mensaje fue directo al corazón de la interna PRO, con el debido decoro que pidió el jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña.

Cada uno de los oradores se encargó de dejar en claro cuál será el aporte. La economista María Cayre, por ejemplo, destacó la importancia de construir vínculos genuinos con el sector empresarial. El presidente de la Juventud del PRO, Gastón Torres, motivó a los cuadros sub 30 del partido a redoblar esfuerzos y valorizar el aporte realizado a la construcción de Cambiemos.

También, se expresó el vicepresidente del espacio, Andrés Díaz Yofre, el ex candidato a diputado Luciano Stoppani; y los concejales Mónica Lannutti, del grupo de Mujeres del Cambio, y Abelardo Losano. Todos los oradores coincidieron en la necesidad de unir el partido. La mano invisible de Peña.

Eduardo “El Gato” Romero, uno de los dirigentes que se focalizó en su gestión cuando las divisiones internas cobraban protagonismo, no desentonó con el clamor de sus antecesores. Con un pedido de “cercanía”, cedió la posta a Baldassi quien alentó al auditorio a colaborar con él.

Sin rodeo, pasó al núcleo duro. “No es tiempo de candidaturas. Se viene una carrera grande, pero tenemos que creer que podemos gobernar esta provincia”, marcó el objetivo con las prudencias del caso. “Les pido por favor que nos acompañen en esta transformación”, cerró.

Agenda, no interna

Baldassi se dio con el gusto. Concretó el acto político para agasajar a su núcleo interno. Desde la conducción de la fuerza, liderada por Darío Capitani, sabían de sus planes pero confiaban en que el mosaico completo del partido se apreciaría en un acto central de fin de año del PRO Córdoba.

El ex árbitro no asistirá, según confirmaron desde su mesa chica con la expresa aclaración que la ausencia no debía leerse como una afrenta interna. Es que comienza la gira de promoción nacional que anticipó este medio. Al parecer, la agenda no podía ajustarse. Tampoco lo hizo Capitani, dirigente que había sido invitado por Baldassi al encuentro. La reunión con los ministros Peña y Rogelio Frigerio sirvió de coartada.

La unidad será un proceso lento, más aún cuando en el horizonte se asoma una nueva carrera electoral.