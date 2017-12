Baldassi, en cónclave arbitral

La calurosa tarde del sábado no impidió que el periodista compartiese un jugo de frutas en un colorido bar de barrio Güemes con su informante, el Macrista Entusiasta.

Periodista: ¿Qué me cuenta de nuevo?

Macrista Entusiasta: Se imaginará que este es un fin de semana de fiesta.

P.: ¿Por qué lo dice?

M.E.: Se cumplen dos años de la asunción de “Mauricio” (Macri) a la Presidencia, toda una ocasión para festejar. Pensar que algunos decían que no llegábamos ni al primer año.

P.: ¿Y ya hubo alguna celebración?

M.E.: Bueno, para ser sincero, todavía no. Pero el jueves por la noche sí tuve una fiesta.

P.: Entonces, entreténgame con ese relato.

M.E.: Acompañé a (Héctor) “la Coneja” Baldassi a Villa María.

P.: Su diputado estrella… ¿Fueron a un acto partidario?

M.E.: No, no. Usted vio que no es lo más usado en nuestro partido.

P.: ¿Entonces?

M.E.: Estuvimos cenando con los árbitros de Villa María, despidiendo el 2017.

P.: Una fiesta en la que no habrán faltado los silbatos.

M.E.: No se me haga el gracioso. “La Coneja” se siente muy a gusto con sus pares, la verdad es que lo disfrutamos mucho.

P.: ¡Qué bueno! Ahora, usted escúcheme, ya sé que viene la temporada de despedidas de año, pero contrólese un poco… ¡O le van a terminar sacando la tarjeta roja!