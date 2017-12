Facturación de estaciones crece menos que inflación

El precio de las naftas en Argentina está por encima de la mayoría de los países de la región, US$1,26 por litro, sólo superado por Uruguay, con US$ 1,58 por litro, aunque muy cerca de Brasil y Chile, con 1,20 y 1,23 dólares por litro respectivamente. El incremento de hace unos días mantiene esta situación. En el caso del gasoil, el esquema es similar: US$ 1,12 por litro el local, más bajo sólo que el uruguayo, con US$1.33.

Con la última suba –la del 3 de este mes- el gasoil en Córdoba está 25,6% por encima del nivel registrado durante diciembre de 2016, un incremento por debajo del petróleo crudo, medido en pesos, que alcanzó el 34.5% en igual periodo y, la nafta Premium, se presenta 34,8% más cara que en diciembre de 2016 (la suba es similar a la del crudo, 34.5% en igual período).

La facturación total del sector en el décimo mes del año fue $ 2,017 sin impuestos, 23% por encima del monto facturado en octubre de 2016, apenas por encima del 22.8% de inflación registrada en Córdoba durante el periodo.

En lo que va del año vendieron por $ 18,236.6 millones sin impuestos, un 18.9% por encima del monto facturado en igual lapso de 2016 y por debajo del 26.4% de inflación en Córdoba. La cifra es consecuencia de incrementos de precios de combustibles por debajo de la inflación y caída en los volúmenes comercializados.

Durante los últimos 12 meses hasta octubre, las estaciones de servicio facturaron, neto de impuestos, un total de $ 21,666.9 millones en concepto de ventas de combustibles líquidos (gasoil y naftas) y GNC, lo que implica una tributación de más de $ 700 millones en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos (sin considerar la del tramo mayorista).

En octubre, los cordobeses pagaron, en promedio, con su carga de combustibles, en concepto de impuestos nacionales (sin considerar impuestos y tasas provinciales y municipales), $ 9.17 por litro de nafta premium ($ 504 por cada tanque de 55 litros), $ 7.03 por litro de gasoil grado 3 ($ 387 por cada tanque de 55 litros) y $ 2.71 por m3 de GNC ($ 38 por cada tanque de 14 m3

El reporte recorre también los precios. A octubre, en Córdoba el precio promedio del gasoil incluyendo impuestos es 16,8% más alto que un año atrás. Durante los últimos dos -octubre de 2015 a octubre de 2017- subió 51,6%, un porcentaje menor de lo que se había incrementado durante los dos años previos (69,2% entre octubre de 2013 y octubre de 2015).

En el caso de la nafta premium está 21,9% más cara que hace un año; en los últimos dos se incrementó un 57,7%, también menos que en los períodos previos (76,1% entre octubre de 2013 y octubre de 2015).

Los datos se desprenden de un trabajo para la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República realizado por la consultora Economic Trends que conduce el economista Gastón Utrera.

Las subas de los distintos tipos de combustibles estuvieron durante el último año por debajo del incremento del Índices de Precios al Consumidor de Córdoba, que se incrementó 22,8% entre octubre de 2016 y octubre de 2017.

En Argentina el precio del petróleo crudo Brent se incrementó 26,8% desde mediados de agosto, pasando de US$ 49,90 por barril a US$ 63,25 a fines de noviembre, aunque todavía muy por debajo de los más de US$ 100 por barril de tres años atrás.

En octubre el volumen total de ventas de combustibles en estaciones de servicio en Córdoba cayó 6,1% interanual lo mismo sucedió con el GNC, pero hubo incrementos del 4,3% en el caso del gasoil y del 5.5% de las naftas. En los primeros 10 meses del año las operaciones bajaron 7,2% en comparación con los primeros 10 meses de 2016 (4,7% menos de gasoil y de 7,3% de GNC; más 7,4% en el caso de las naftas).

Durante octubre, el 49.8% del volumen total de ventas de combustibles correspondió a YPF, que lidera por lejos el ranking, seguida con el 23.7% por Shell, el 12.2% Axion, el 5.4% a OIL, el 5.3% a estaciones de bandera blanca, el 2.6% a Petrobras, y el 1% a otras banderas.