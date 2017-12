El problema CFK

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pasó ayer por Córdoba en el marco de la presentación oficial del rally Dakar 2018. La cita reunió al mandatario salteño con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, y sus pares Sergio Casas (La Rioja) y Juan Manzur (Tucumán).

Si bien no trascendieron declaraciones respecto a la reunión que los mandatarios mantuvieron antes del acto oficial, si se conocieron algunas definiciones luego brindó Urtubey a Cadena 3.

El salteño señaló que se debe avanzar en la construcción de una alternativa de futuro y considero que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un “obstáculo” para la recuperación del peronismo. Además, agregó que “nadie piensa que el kirchnerismo pueda volver como gobierno. El PJ debe construir una alterativa que ofrezca propuestas la gente”.

Debe tenerse en cuenta que las declaraciones del salteño son realizadas en el marco de una reunión con dos hombres fuertes de la Liga de Gobernadores: Schiaretti y Manzur, y el día anterior a la jura de los nuevos legisladores nacionales electos el pasado 22 de octubre. Es decir, en las vísperas de la conformación de un nuevo congreso en el cual el peronismo buscará lograr una nueva síntesis lejos del kirchnerismo, y cimentar sus chances de volver al poder en 2019.

Además, el salteño señaló que el kirchnerismo le “hizo mucho daño” al peronismo. Y que la principal “socia” que tiene el actual gobierno es la ex presidenta, indicando que nadie ha sido más funcional Macri que Cristina Kirchner. En fin de cuentas, la polarización que la ex mandataria propició es considerada por muchos como el principal factor que determino el ungimiento de Macri a la presidencia. “En ese juego del bueno y el malo se legitima todo”, concluyó.

En relación al rol de José Luis Gioja al frente del PJ nacional, señaló que él mismo había sido uno de los principales impulsores de que el sanjuanino tuviera una posición en la que “pudiera articular a los distintos sectores del partido”.

“Eso no ha sido posible. Quedó encerrado en su lógica de contener a sectores kirchneristas. Yo creo que no se puede construir un espacio sobre la base de la defensa política de aquellos que se robaron todo”, añadió.

En referencia a Macri, aseguró que el presidente está “consolidado políticamente”, luego del resultado obtenido en 22 de octubre. Y que “se rompió el estigma de que sólo puede gobernar el peronismo”.

Resaltó, entre los aciertos del Gobierno nacional, el hecho de que el país haya comenzado a reposicionarse en el ámbito internacional, aludiendo a la elección de Macri para presidir el G20, y destacó la reinserción de Argentina en el mercado de capitales. “Argentina ha hecho bien las tareas”, señaló.

Sin embargo, también apuntó que “hay un excesivo celo en la política monetaria” lo que determina que las tasas de interés estén demasiado altas.

“Así como avanzamos hay otras áreas en las que necesitamos ajustes, éste es una de ellas. En Salta la actividad productiva es menos competitiva que un plazo fijo. Esas cosas nos ponen en problemas”, concluyó.