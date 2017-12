Maradona y Sampaoli, trapitos al sol

Por Federico Jelic

No hay caso. No sabemos ocultar las miserias y tampoco existe el mínimo esfuerzo para disimularlo. Como una pareja de divorciados, con escándalos legales y Tribunal de familia activo, el astro mundial Diego Maradona y Jorge Sampaoli, DT de la Selección Argentina volvieron a protagonizar un duelo de fuego cruzado que encendió la pantalla ante los ojos del mundo. Está claro que siempre el provocador inicial es Maradona, pero lo mismo en esta oportunidad, el propio “Zurdo” acusó el impacto y respondió el disparo. Con más sutilezas, está claro, pero lo mismo se prendió en ese juego mediático y estéril y en eso tiene responsabilidad.

Está claro que podría necesitarse de alguna figura de autoridad en AFA que pueda colaborar con la concordia, en virtud de evitar semejante papelón que tomó más trascendencia que la suerte de evitar a España e Inglaterra en primera fase de Rusia 2018. Claudio Tapia no es un presidente testimonial pero no se anima a meterse en ese terreno, a pesar de que le da respaldo de sobra a Sampaoli. Pero lo mismo, solo queda en escena lo dividido que está Argentina y la “grieta” entre su máxima gloria y el conductor que buscará la gloria en Rusia, en una situación más que inoportuna, hasta pueril, que después estuvo en boca de todos. Innecesario.

Dardos y fuego cruzado

Maradona acababa de sacar la última bolilla del bombo 4, que representaba a “Nigeria” y completaba el grupo D en el calendario del mundial, y la consulta de la conductora rusa fue casi a modo de sondeo de opinión. Y entonces, a su juego lo llamaron. Fiel a su estilo, con autenticidad, aprovechó el micrófono y las cámaras para pasar una factura guardada a Sampaoli. Se la dejaron picando. Entonces, ante el casi ingenuo e inocente “¿Qué te parece Diego, el grupo que le tocó a Argentina?” de la periodista, infló el pecho y disparó su primera perdigonada: “Es un grupo bastante accesible. Por los equipos que le tocaron y porque Argentina tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo”.

El remitente, de manera elíptica, en un tiro por elevación, criticó a Sampaoli, sin nombrarlo siquiera. Hasta fue despectivo. Y los “uhuuuuu” retumbaron dentro del recinto, mientras el técnico argentino, en segunda fila, acusaba recibo pero no ensayó reacción alguna. Al menos en ese momento. Se guardaba su ficha, en rigor de utilizarla oportunamente. Los popes de AFA comenzaban a transpirar, sabiendo que hay circunstancias imposibles de maquillar.

La prensa, una vez finalizado el sorteo, no encaró al DT con el cuchillo entre los dientes, pero lo mismo se lo hicieron recordar. Y su respuesta no necesitó de citarlo, sino que buscó minimizarlo – relativizarlo, usando como escudo nada menos que a Lionel Messi: “Veo un grupo de chicos con muchas ganas. El jugador argentino tiene un plus. Estoy tranquilo porque tengo al mejor de la historia, soy un bendecido de estar acá y no lo voy a desaprovechar”. La indirecta era nítida y en el ambiente todos lo entendieron.

Está claro que Maradona mantiene un encono con Sampaoli y cada vez que puede lo hace saber. Como hizo meses atrás, con supuesto despecho después de que pudo formar parte del cuerpo técnico de Sevilla con el ex DT de la Selección de Chile. “A mí los vendehumo nunca me gustaron. Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección, se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo”. Fuertísimo.

Sin mediadores

Nadie quiere agarrar esa olla caliente. Ni Tapia ni Daniel Angelici, ni Hugo Moyano tienen temperamento como para ofrecerse de mediador o pacificador en esa interna que tanto daña la imagen de la selección nacional, desnudando miserias poco oportunas. Los mismos asesores o conciliábulos mantienen la postura de quedarse al margen de cualquier opinión que pueda resultar más nafta al fuego que potra cosa. Es que con Maradona nunca se sabe. Lo acompañan las contradicciones, desde políticas hasta sociales, con un entorno que en vez de acomodarlo, elige decirle que “sí” a todo lo que dice/hace, aprobando sus chistes a modo de fechorías, sin sentido. Maradona fue amigo de Macri, se declara Kirchnerista, apoyó a Menem y en la previa de mundial de Estados Unidos ’94 entrenaba en el gimnasio de AFA en Ezeiza con una camiseta con la imagen estampada de Domingo Cavallo. Con esos antecedentes inestables, difícil es suponer los pasos a seguir.

Pero está claro que al “Chiqui” este escenario lo incomoda. Su proyecto deportivo en la selección involucra directamente a Sampaoli, por quien pagó una rescisión millonaria en euros a Sevilla, y cuenta con un salario (junto a su cuerpo técnico bastante extenso en miembros) más que oneroso y encima en dólares, otra razón de enojo para Maradona, que subraya ese detalle cada vez que puede.

Tapia cortó a Edgardo Bauza, apostando al “Zurdo”, aunque jamás imaginó este contexto tan tóxico y de poca unidad. Hasta César Menotti y Mario Kempes salieron a recriminarle acciones a Sampaoli, quien todavía busca la identidad de un equipo que llegó angustiosamente a Rusia, tras empatar por primera vez en la historia de local contra Venezuela ; y ante Perú, después de 31 años.

¿Y con Grondona, que pasaba?

Y nada…¿Con Julio Grondona vivo, esto se arreglaba? Pareciera que tampoco. Si el propio Grondona no tenía en la órbita a Sampaoli y nunca logró reconciliarse con Diego de aquellas rencillas políticas después de que fuera cesanteado como DT de la Selección. Incluso lo trató de “Mufa”. Mientras tanto, el ídolo se acomoda bajo el manto de inmunidad de la FIFA como embajador, nombrado por el actual mandatario Giani Infantino.

Igual Maradona sigue creyendo que el cargo de Sampaoli le corresponde por decreto. Incluso busca justificarlo con porcentajes, que saca a relucir mediante la estadística, sin involucrar la ominosa goleada 4 a 0 a manos de Alemania en 2010.

Es tiempo de concordia pero parece que las diferencias se agigantan más y más. Maradona escribió la historia más gloriosa con Argentina pero en vez de colaborar con un nuevo proceso en pos de que puedan repetirse aquellos tiempos dorados, parece que conspira a propósito. Es cierto que fue ninguneado una y otra vez por AFA aunque igual eso no habilita a poner piedras en el camino cuando tiene posibilidad de hacerlo. Nunca sus críticas son constructivas. Así no suma. Tapia y Sampaoli iniciaron gestiones conciliadoras, sin embargo, por ahora solo hay silencio. Y encima respondiendo de la manera que lo hizo el “Zurdo”, con Maradona al frente, hay más riesgo de polvorín que de banderas blancas.