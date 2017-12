Llaryora al frente de UPC Federal (dudas por Nazario)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Lo que hasta ahora parecía ser una obviedad, en la práctica, resulta no serlo. Cuando todo indicaba que el nuevo bloque de diputados peronistas cordobeses quedaría conformado por los tres schiarettistas y los dos delasotistas que ya cumplen mandato en la Cámara Baja, un nuevo elemento amenaza con quebrar una bancada que aún no nació.

Una inminente jugada política interna podría complicar los planes originales que el jefe del PJ cordobés, Juan Schiaretti, tiene reservado para el nuevo espacio justicialista que preservará el sello propio y se denominará Unión por Córdoba Federal. La idea del gobernador es conservar la identidad del justicialismo local para poder moverse con relativa autonomía dentro del interbloque federal que se engendra en el Congreso.

Sin embargo, lo que el radar del schiarettismo hasta ahora no había detectado en superficie es la posibilidad de que la delasotista Adriana Nazario se aparte del bloque y conforme uno propio.

Las diferencias entre las vertientes que responden a los dos caciques del Partido Justicialista cordobés incluyen, entre otros muchos aspectos, el posicionamiento respecto al gobierno y la figura del presidente Mauricio Macri.

Mientras la línea que hoy conduce la Provincia se encarga de resaltar las coincidencias de gestión que mantienen con el Ejecutivo nacional, el ex gobernador tiene una mirada mucho más crítica. Así fue desde siempre y también durante la campaña electoral que pasó. Sin embargo, hasta ahora la soga se tensó pero nunca se rompió entre los dos socios políticos.

El acuerdo suscrito entre las provincias y la Nación por el paquete de reformas que ocupará el centro de la escena parlamentaria durante los próximos meses, sería uno de los principales motivos por los que la riocuartense se abriría del bloque. La diputada no esatría dispuesta a acompañar a sus pares de banca en los proyectos, sobre todo, el previsional.

Vale decir que respecto a ese punto específico el schiarettismo tampoco contaría hoy por hoy con con el voto seguro del constitucionalista y también delasotista Juan Brügge quien–aunque con matices- seguirá dentro de UPC pero ya pidió revisar y analizar el proyecto que afecta a los jubilados.

Las disidencias en la votación de los diputados UPC, registran un antecedente cercano. El debate por ganancias hace un año dividió las aguas internas y la votación final reflejó las diferencias entre Schiaretti y De la Sota, aunque aquel sobresalto interno no derivó en ninguna escisión política.

Lo cierto es que de concretarse la arriesgada movida de Nazario en el tablero político nacional, el efecto en el peronismo cordobés sería inmediato. Disociar esa jugada de la figura de José Manuel De la Sota, resulta imposible.

El tres veces gobernador devenido en modisto de alta costura y empresario textil, se esfuerza por mostrarse como un mero observador de la realidad local y nacional, sin embargo, desde su entorno, nunca lo jubilaron de la política. Todo lo contrario. Sus allegados hablan de un pronto regreso. Y la plataforma para volver (sueñan algunos de sus delfines) podría ser la reorganización del partido a nivel nacional, descartando de plano un intento de cuarto un mandato en el `19.

La decisión final de Nazario se conocerá en las próximas horas cuando se oficialicen los bloques tras la asunción de los nuevos diputados mañana en el Congreso. Seguramente, hasta entonces las negociaciones serán intensas dentro del PJ cordobés para evitar una fuga en el bloque que presidirá Martín Llaryora.

Sobre todo porque un quiebre interno en UPC en el arranque de la nueva etapa que se abre en el Congreso nacional, no sería la mejor carta de presentación para el gobernador Schiaretti que busca levantar su perfil dentro de la Liga de gobernadores y ocupar un rol protagónico en la refundación del PJ nacional.