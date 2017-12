Frutos tardíos

Por J.C. Maraddón

Es bien sabido que muchas de las mejores baladas de rock provienen de bandas de bandas de heavy metal, que en la mayor parte de su repertorio ponen su énfasis en las guitarras crudas y los ritmos desenfrenados, pero que siempre se hacen un espacio para mostrar su sensibilidad. Casi no existen intérpretes de ese género que no hayan incursionado en los lentos; y si tomamos a Metallica como una de las bandas a la que veneran los fans del rock duro, también encontramos entre sus grandes éxitos a temas como “Nothing Else Matters” o “The Unforgiven”, en el que bajan notoriamente un cambio.

Para la misma época en que Metallica preparaba su famoso disco negro, hubo un florecimiento de grupos hard que coparon el panorama y aportaron hits que dejaron huella. Guns N’Roses, Poison y Warrant fueron algunos de esos nombres que, con mayor o menor énfasis, arrastraron hacia su estilo a muchos melómanos que distaban mucho de vestirse con camperas de cuero. Y sobre todo lo hacían a través de su coqueteo con el pop, que asomaba sobre todo en esas canciones románticas que los rocanroleros se permitían deslizar en sus discos y en sus actuaciones en vivo.

Dentro de esa oleada, se coló la banda estadounidense Extreme, que tenía como guitarrista a Nuno Bettencourt, un músico protugués (nacido en las islas Azores) cuya familia se radicó en los Estados Unidos cuando él era pequeño. Nuno hizo de entrada buenas migas con el cantante Gary Cherone, junto a quien lideró una formación que debutó discográficamente en 1989, aunque venía trajinando los escenarios desde 1985. El grupo estaba enrolado en una movida rockera que fue subyacente al predominio del pop ochentoso y que saldría a la superficie a finales de esa década, a partir del suceso de Guns N’Roses.

Iba a ser el segundo disco de Extreme, titulado “Pornograffitti”, el que convirtiera a esta promisoria banda de Massachusetts en un fenómeno de ventas a escala internacional entre 1990 y 1991. Pero no serís el roncanrol áspero de la mayoría de los temas el que llegara al corazón de las grandes audiencias, sino la balada “More Than Words”, compuesta por Nuno Bettencourt y Gary Cherone, que se transformó en un clásico de todos los tiempos mediante una fórmula que combina arreglos vocales con guitarras acústicas y que resultó irresistible para un público que, al mismo tiempo, aclamaba el formato unplugged (desenchufado) que promovía la cadena MTV.

Después de semejante repercusión, a Extreme no le quedaba otra que tratar de ponerse a la altura de las circunstancias. Y a pesar de los esfuerzos, no lo consiguió. A mediados de los noventa, la dupla compositora se separó y Nuno Bettencourt inició un periplo solista que jamás lo devolvió a las alturas de popularidad que había alcanzado con “More Than Words”, aunque le bastó para sostener su perfil de celebridad musical. En 2009, entre las idas y vueltas de Extreme, fue convocado para tocar en en vivo con Rihanna, para lo que debió realizar el esfuerzo de adaptar su estilo interpretativo.

El viernes pasado, en Moscú, durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2018, con una remera en la que se leía la palabra “Portugal”, se lo volvió a ver a Nuno Bettencourt, guitarra en mano y melena al viento, como en sus mejores tiempos. Aunque la música que se escuchaba sonaba a electro pop, él gesticulaba como si estuviera tocando rocanrol, mientras la cantante rusa Alsou Ralifovna Abramova vocalizaba un tema compuesto especialmente para la ocasión. Más de medio siglo después, la chapa que sacó con “More Than Words” le sigue rindiendo sus frutos.