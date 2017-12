Después de la basura, otro conflicto entre Avilés y una prestadora

En Carlos Paz, un intenso conflicto promete llegar, en los próximos días, a su punto más álgido. Se trata de la disputa entre la Cooperativa Integral, actual prestadora de los servicios de cloacas y agua potable en la localidad, y la administración liderada por Esteban Avilés.

Según se anunció ayer, el municipio comenzará a prestar el servicio en forma directa a partir de mañana, fecha en la cual tomaría también posesión de la planta de tratamientos cloacales. Los trabajadores de la cooperativa conservarían sus puestos, pero convirtiéndose en empleados del municipio.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Carlos Paz, el pasado primero de agosto, en intendente carlospacense anunció que no renovaría el contrato que une al municipio con la Cooperativa Integral, en virtud del cual esta última presta el servicio de cloacas en la ciudad, y que venció el pasado 6 de noviembre.

Este anuncio desencadenó intensos reclamos por parte de las autoridades de la cooperativa, sus trabajadores, y la dirigencia de Sipos (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), que apuntaron contra Avilés, interpretando la intención del intendente de que el municipio asuma la prestación del servicio con sus propios medios como un “ataque”. Indican, además, que esta no sería la primera ocasión en la cual el funcionario arremete en su contra, sino que mencionan también que el intendente habría intentado municipalizar la prestación del servicio de agua potable.

Avilés, por su parte, señala, entre otras objeciones a la prestadora, el incumplimiento de una sentencia judicial para que eliminen el cobro del rubro “capitalización” de las boletas que pagan los usuarios.

Ante la profundización del conflicto, un grupo de legisladores provinciales (de diferentes extracciones políticas) atendieron al pedido de la dirigencia de la cooperativa y de Sipos, e intercedieron para lograr la apertura de una mesa de diálogo con Avilés.

Ayer, parlamentarios provinciales de distintos bloques políticos asistieron a una reunión con el intendente en la municipalidad de Carlos Paz. Participaron del encuentro los legisladores Ricardo Vissani, Ilda Bustos y Mariana Caserio (Unión por Córdoba), Martín Fresneda y Liliana Montero (Córdoba Podemos), Viviana Massare (PRO), Adolfo Somoza (Frente Cívico) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba).

Además de Avilés, representando al municipio estuvieron el asesor letrado y secretario de Gobierno Juan Villa, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Horacio Pedrone, y la presidenta del Concejo de Representantes Alejandra Roldán.

Concluida la reunión, los legisladores informaron que el resultado de la misma fue abrir una mesa de diálogo integrada por representantes del Ejecutivo, del Concejo de Representantes, del Cooperativa Integral y de Sipos. Se aclaró además que esto no frenaría la decisión del intendente de recuperar la prestación del servicio para la municipalidad.