Las dificultades en la toma de decisiones políticas

Por Javier Boher

Mientras nosotros nos deleitamos con un nuevo aumento de los combustibles, el mundo se encuentra pendiente de lo que pueda ocurrir en la península coreana. Aunque quede casi a las antípodas de nuestra ciudad, las nuevas tecnologías nos permiten sentirlo casi como si fuese un conflicto entre Yofre Norte y Yofre Sur.

Desde que heredó el gobierno norcoreano, Kim Jong Un no ha cesado sus provocaciones. Por la fragilidad del régimen, el joven dictador se vio obligado a innovar para asegurar la supervivencia del proyecto que inició su abuelo.

En la esquina opuesta, tratando de balancear la desmesura e irracionalidad del comunismo norcoreano, Donald Trump. El extravagante millonario carga sobre sus espaldas con la responsabilidad del destino de occidente, teniendo en vilo a todos.

Hace poco menos de un mes, el impulsivo presidente norteamericano respondió a las críticas recibidas por los medios públicos norcoreanos –que lo tildaron de viejo lunático- con un tuit en el que llamaba “gordo y bajo” a Kim. Mientras ellos se tratan como en una pelea de escuela primaria, los vecinos asiáticos se preocupan como adultos.

El conflicto sirve para ilustrar las dificultades para tomar decisiones políticas. Los distintos escenarios no tienen soluciones simples a la vista y requieren algo de ingenio para destrabar la situación.

La cosa es más o menos así. Corea del Norte llegó a las armas nucleares como un resguardo para evitar la invasión. Mientras sólo quedara en ataques verbales y las clásicas pruebas de principio de año, Estados Unidos lo toleraba como balance de fuerzas en el sudeste asiático.

El aumento de la agresividad y de la irracionalidad de “Rocket Man” –tal como fuera apodado por Trump- pone a Estados Unidos en un aprieto. No actuar, como ha hecho siempre, puede significar un ataque a su territorio o a sus aliados.

Intervenir por medio de guerrillas o disidentes (el mecanismo típico de la guerra fría) no asegura que esas armas no se usen –entre ellos o contra otros países- ni que no lleguen al mercado negro.

Una intervención directa puede alentar por respuesta un ataque directo, aunque también pueda ser haciendo colapsar las redes de internet en territorio enemigo –opción que no debe ser minimizada-.

Detrás de todo, la esperanza y el miedo dependen del papel asumido por China. Hace algunos años, con un bloqueo petrolero logró hacer desistir a los norcoreanos de su posición belicosa. Pero hoy prefiere mirar para otro lado y exhibir su propio poderío militar.

Aún enfrentados por la hegemonía mundial, chinos y norteamericanos se necesitan mutuamente: son el principal socio comercial del otro, por lo que un conflicto entre ellos significaría una derrota para ambos. China es el principal acreedor de Estados Unidos, que a su vez es el principal consumidor de bienes chinos.

Aunque el escenario de conflicto es improbable, todos estamos sujetos a las decisiones de un puñado de personas. Tal como pasa con el gobierno y sus decisiones de política económica, Estados Unidos prefiere esperar. Aunque allá –como acá- nada le garantice que esa decisión sea la que efectivamente funcione.