Schiaretti escoltará jura de diputados cordobeses

Este miércoles, el gobernador Juan Schiaretti viajará junto a los diputados electos para representar a la provincia por los próximos cuatros. Si bien los congresales asumirán sus funciones a partir del 10 de diciembre, jurarán sus cargos el miércoles, escoltados nada menos que por el máximo mandatario provincial.

La inminente asunción de los legisladores nacionales no parece inmutar la calma del gobernador ni de sus colaboradores más cercanos, que continúan manejando con absoluto hermetismo toda información relativa a quiénes serán los reemplazos Martín Llaryora en la presidencia de la Legislatura Provincial, de la primera dama provincial Alejandra Vigo al frente de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, y de Paulo Cassinerio como titular de la agencia Córdoba Joven.

En relación a quien sería el “relevo” de Llaryora para presidir la Unicameral, lo más probable parecería ser que quedara en manos de Oscar González, presidente temporario del cuerpo durante las licencias solicitadas por Llaryora para afrontar la campaña electoral. Aún así, estas versiones tampoco son certeras ni han sido confirmadas desde el oficialismo, que podría ungir como presidente de la Legislatura alguien más.

En lo relativo a la cartera comandada por Alejandra Vigo, versiones indican que dadas las grandes asignaciones presupuestarias que maneja no habrá un sucesor para sus funciones, sino que la Secretaría será dividida en dos o incluso tres partes. Respecto de quienes liderarían estas áreas, silencio de radio. Aún en el caso de la agencia Córdoba Joven, destino de menor incidencia en lo político, existe absoluta reserva.

Por otro lado, resulta significativo el hecho de que el Gobernador se haga a la cita. Si bien hay quienes indican que la presencia del mandatario provincial en Diputados tendría como motivo acompañar la jura de Vigo, debe tenerse en cuenta que el Congreso será, probablemente, la arena principal de la política nacional, en la cual se debatirán y votarán grandes reformas impulsadas por el oficialismo y resistidas por gran parte de la oposición. Y si bien Cambiemos ha incrementado su representación en ambas cámaras a partir de las últimas legislativas, dependerá del apoyo de un significativo sector del peronismo para convertir en ley sus proyectos.

En este marco, Schiaretti viene desempeñando un papel de gran importancia en la política nacional, liderando la Liga de Gobernadores. El mandatario seguramente apueste a sostener ese rol y, junto a ello, mantener una identidad propia dentro del bloque de Unión por Córdoba dentro del bloque justicialista. Así las cosas, la presencia del gobernador en el Congreso puede responder a una intención de levantar su perfil en el Legislativo Nacional.

Como consideración final, o como curiosidad -si se quiere-, la renovación entre los diputados cordobeses no será de gran “profundidad”. De los nueve congresales que jurarán este miércoles, cuatro “repetirán”, y cinco “debutaran” en la cámara baja. Los reelectos, todos por Cambiemos: Héctor Baldassi, Brenda Austin, Gabriel Frizza y Soledad Carrizo.