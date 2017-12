UPC redefine su matriz societaria

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Después de los comicios legislativos, el peronismo provincial pulsó el botón F5. La embestida amarilla en Córdoba y la consolidación local de una alianza que va por todo, ubicó al justicialismo en un lugar del que difícilmente pueda moverse sin tomar nota de lo acontecido.

El PJ interpretó las nuevas circunstancias políticas, avizoró la complejidad del escenario que se abre, e inmediatamente inició su proceso de reseteo interno. El objetivo es claro pero no por ello simple: retener el poderío dentro de dos años cuando Unión por Córdoba (UPC) cumpla su quinto periodo al frente del barco provincial.

Hacia adentro, comienzan a escucharse las primeras voces que admiten que el peso de los 20 años de la marca que convirtió en gobernador a José Manuel de la Sota en 1998, se siente.

Por eso, mientras ya se escuchan las primeras reflexiones respecto a que el sello debería cambiar y presentar como un peronismo renovado para el próximo turno electoral, la conducción partidaria avanza en el rearmado político.

Mostrar las puertas abiertas del PJ es la premisa con la que se trabaja, la idea es nutrir las filas justicialistas con la incorporación de nuevos sectores que fortalezcan la base de la estructura para el `19.

Redefinir la matriz societaria de UPC, también será materia del análisis que se viene. A decir verdad, desde hace muchos años el representante mayoritario de esa alianza es el Partido Justicialista.

Poco quedó de aquella coalición electoral que debutó en las provinciales de diciembre del `98, conformada también por la Ucedé que comandaba Germán Kammerath; APEC de Alfredo Keegan; y el Partido Demócrata Cristiano.

Sólo basta tomar la lista de los partidos que integraron UPC en las elecciones de agosto y octubre pasado, para demostrar que el peso real político lo tiene el PJ. Fueron parte de la alianza, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Unidad por la Libertad y la Dignidad, la Unión Vecinal Federal, el Movimiento de Acción Vecinal, el Vecinalismo Independiente, la Unión Popular, el Partido Fe, el Partido Demócrata, la Unión Celeste y Blanca, y el partido Liberal Republicano.

En retirada

No obstante, mientras UPC busca engordar sus filas con nuevos socios, uno de los aliados electorales comenzó su retiro. Se trata del Partido Fe que nacionalmente condujo hasta su fallecimiento el dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas, y cuya titularidad nacional y provincial quedó en manos del cordobés, ex intendente de Coronel Moldes, Juan Carlos Castro. Ese espacio político tendrá hoy un plenario provincial donde buscarán reorganizar el partido y redefinir la estrategia política. No cayó nada bien que siendo aliados de Schiaretti en las legislativas, no tuvieran un lugar en la lista que encabezó Martín Llaryora.

El espacio político de quien fuera secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) integra, a su vez, la alianza Cambiemos en el gobierno de Buenos Aires y a nivel nacional sigue siendo el principal aliado sindical que tiene Mauricio Macri. Esa doble relación generó cierta desorientación en la militancia por lo que se descuenta que hoy habrá nuevas definiciones al respecto.

La intención de FE ahora es rearmar el espacio y afianzar la presencia en pueblos chicos del interior donde Uatre tiene cierta representatividad y repetir lo de 2015 cuando (en alinza con el peronismo) el partido consiguió algunos cargos como concejales y tribunos de cuenta. Si bien en la capital cordobesa Castro no es un referente de alto perfil, el hombre pisa fuerte en el sur cordobés donde buscarán consolidarse.

El Gobernador culminó gira en Madrid

En el marco de su gira oficial por Europa, el gobernador Juan Schiaretti firmó ayer por la mañana, en Madrid, un convenio con el banco español BBVA, para financiar obras claves de salud y educación.

Concretamente, el acuerdo –celebrado luego de su visita a Viena- permitirá finalizar los hospitales que están en marcha, construir el nosocomio de la zona noroeste de la ciudad Capital, la nueva Maternidad Provincial, y las 40 escuelas del Programa Avanzado de Educación Secundaria (Proa) con énfasis en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

“Hemos firmado un convenio muy importante y conveniente para Córdoba. Son muy buenas noticias para la provincia porque nos garantiza que continuemos construyendo hospitales para mejorar la salud pública provincial y que Córdoba siga siendo de las primeras provincias en encarar la educación de las nuevas tecnologías en su ciclo secundario”, dijo el mandatario desde España.

De acuerdo al convenio, la entidad crediticia se compromete a financiar por el equivalente a 200 millones de dólares, a 10 años de plazo, y con un costo financiero anual de alrededor del 3 por ciento.

Cabe recordar que en su visita a Europa, el mandatario provincial se reunió en Viena con directivos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para acceder a financiamiento para obras de cloacas en Sierras Chicas, la cuenca media y oeste del lago San Roque, Mina Clavero y Cura Brochero.