Riesgos del sorteo del Mundial de Fútbol (sin Grondona)

Hoy Argentina conocerá sus rivales del grupo en el Mundial de Rusia 2018, y a pesar de ser cabeza de serie, apuntará a que el destino no le meta en el camino ni a Inglaterra o España. Sin la sombra de “don Julio”, después de los últimos antecedentes, y sin una figura de peso en FIFA, no son del todo optimistas los pronósticos.

Por Federico Jelic

Seguramente el azar hará su parte, las probabilidades son las que dominan las escena sin distinciones pero de todas formas, la necesidad de la selección Argentina de esquivar el “grupo de la muerte” en el Mundial de Rusia 2018 jugará hoy capítulos electrizantes y sin tanto paraguas como otrora. Porque ya no tiene el combinado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino alguna figura que pueda cuidar con sigilo sus intereses, como lo tuvo en manos del fallecido Julio Humberto Grondona durante más de 30 años. Con una AFA en reconstrucción, después de intervenciones, cachivaches como el empate en las elecciones y otros pormenores que solo aportan desprestigio, hoy Argentina se enfrenta al bolillero del sorteo de la copa del Mundo prácticamente desprotegido por sus dirigentes, por acefalia y porque perdieron en su momento el respeto y la reputación que requieren las investiduras en las esferas de FIFA.

Se conocerán hoy los rivales del equipo de Jorge Sampaoli en el certamen ecuménico de fútbol por excelencia, por transmisión por todos los canales, con el mundo de testigo. Nada menos que el palacio del Kremlin, bastión político y simbólico de la ex Unión Soviética, será sede del evento más aguardado por todos, desde el mediodía. La incertidumbre está no solo en los componentes, la zona y la ubicación con los trayectos estipulados en el fixture, sino también en poder evitar a los candidatos de siempre, que pueden venir de los más encumbrados de Europa, con el fantasma de la eliminación en primera ronda en Corea-Japón 2002. Eso depara el bombo 2 del bolillero. Pero sin protección dirigencial, sin presencia en los estratos determinantes y de injerencia, no existen las garantías de que sea solamente el azar el que defina los contrincantes para Argentina.

El satánico bombo 2

Cada bombo del sorteo está compuesto por ocho equipos que componen en total los 32 participantes del mundial. Cada clasificado fue ubicado en el bolillero acorde al criterio de clasificación, pero sobre todo con el ranking FIFA contabilizando los partidos oficiales. Vale aclarar que antes los cabeza de serie se elegían en base a antecedentes mundialistas y sobre todo por performance en la experiencia anterior, en este caso, lo ocurrido en Brasil 2014, que fue precisamente el Mundial que tuvo por estreno esta modalidad tan discutida, como que tenga a equipos sin tanta historia pero con una buena racha merced de lo generoso del sorteo de sus eliminatorias, tenga un porcentual alto en el escalafón mundial. Por ejemplo, para Rusia están con ese privilegio selecciones como Portugal, Polonia (no disputa una cita mundialista desde 2006) y Bélgica, aunque este último es menos discutido.

En el Bolillero 1 se encuentra ubicado Argentina, junto al resto de los cabeza de serie: Rusia por ser organizador más los primeros siete lugares del ranking FIFA, Alemania, Brasil, Argentina, Portugal, Polonia, Bélgica, Francia.

El tema y el dilema será esquivar las balas y salir ilesos de lo que depare el tan temido bombo 2, que tiene por ejemplo a España y a Inglaterra, potencias por decreto. De ese bombo de ocho países, hay tres de los cuáles Argentina no podrá enfrentar por pertenecer a la misma confederación de Sudamérica, es decir, Uruguay, Perú y Colombia. Entonces además de los españoles e ingleses, podrían tocar en el grupo Croacia, Suiza y México. Es decir, un 20 por ciento de arranque que nos toque un oponente “de fuste”.

El Bolillero 3 está conformado por Dinamarca e Islandia por Europa; Costa Rica de Centroamérica (CONCACAF), Túnez, Egipto y Senegal por África, más Irán por el bloque asiático. Para cerrar, el bombo 4 tendrá como representantes a Serbia (el último de Europa a pesar de clasificar derecho sin repechaje); Nigeria, Japón, Australia, Corea del Sur, Marruecos y Panamá.

Probabilidades

El tema es que Rusia será el primero en conocer sus rivales del bombo 2, debido a que por ser anfitrión, el Grupo A le queda blindado. Si en ese primer sorteo le toca un europeo, aumentará por consiguiente las probabilidades de que el resto de los tres representantes restantes del viejo continente, más México, sean asignados por el destino a Sampaoli y compañía. He ahí el temor: si a los rusos le mandan España o Inglaterra de entrada, el alivio será como agua en el desierto.

Y vale aclarar que Argentina hizo su preferencia de su zona: si la suerte lo acompaña en sus plegarias, tendría inscripción en el grupo B, donde las distancias son menores (incluyen Moscú, Sochi y Saransk y, de continuar en carrera, de los siete partidos a la final, cuatro podría disputarlos en Moscú, ya que la capital rusa alberga a dos estadios.

La cuestión es que sin Grondona, no hay muchas esperanzas de que pueda acomodarse la situación. En Brasil 2014, Argentina tuvo como oponentes a los débiles Irán, Bosnia –Herzegovina y Nigeria, además de resultar favorecido con los cruces, ya que hasta semifinales se midió con Suiza y Bélgica. Imposible olvidar el gesto del vice de AFA y Boca a las cámaras, Juan Crespi, con el dedo anular y mayor juntos, tocando su hombro, como emulando al “jefe” con una sonrisa rufiana, una vez conocido el sorteo. Y para colmo, tuvo tres veces Argentina como árbitro al italiano Nicola Rizzoli. ¿Gestión Grondona? Sin olvidar que en Sudáfrica 2010, la zona del equipo albiceleste fue con Corea del Sur, Grecia y Nigeria…

“Chiqui” y “Don Julio”

Claudio Tapia no es Grondona. Es cierto que fue su acólito en todo el proceso, que lo acompañó, le levantó la mano en todas las medidas y asambleas, le armó un bloque del ascenso para apoyar al oficialismo pero nunca tendrá el poder y la incidencia en toma de determinaciones que tuvo el fundador de Arsenal de Sarandí. ¿O acaso es casualidad que estallara el FIFAgate una vez con Grondona fuera del terreno de los mortales? Ya sus amigos y cómplices Pep Blatter y Nicolás Leóz, entre otros, están fuera del mapa.

En la FIFA de Giani Infantino los vientos cambiaron y no tuvieron a argentina entre los favorecidos en parte por deficiencia propia, y también por sus luchas intestinas y ambiciones de poder lejos de la construcción. AFA ni siquiera figura en el comité CONMEBOL de FIFA, puesto que perdió el año pasado a manos de Colombia. De esta forma, si hay vocación de sospechas, estarían fundadas ante la desprotección de sus propios dirigentes que lejos de hacer lobby en el lugar correcto, perdieron tiempo peleando infantilmente con sus propias argucias y rencillas por una miserable gota de poder.

Llega la hora de la verdad, Argentina no tendrá a nadie que pueda defender sus intereses, y que le ubiquen a una potencia como España e Inglaterra en el grupo es algo más que probable. ¿Habrá pelotitas frías y calientes, como suelen acusar desde los cercanos a los organizadores, para elaborar los grupos de antemano? Con el adverso clima de 5 grados bajo cero que presenta hoy el invierno ruso, si hay sorteo amañado será por otro sistema. Después del mediodía se sabrá si hay pronósticos de nieve para el Mundial o si habrá cielo despejado. Sin Grondona entre nosotros, vaya preparando gorro con orejeras y guantes de lana.