Lábaque se ofrece para “cupo PRO” en fórmula provincial

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Pendular. Así es la relación que el viceintendente Felipe Lábaque mantiene con la política desde que Mauricio Macri oficializó la adhesión del dirigente deportivo al equipo del PRO, en mayo en 2014.

Del entusiasmo inicial por el convite de su amigo, hoy presidente de la Nación, pasó a la alienación. Mientras transcurría su primer año de gestión en el Concejo Deliberante sorprendió con el anuncio de su retiro y el regreso a la actividad privada. Incluyó reproches al intendente Ramón Mestre por sus presuntas mezquindades.

Siguió un esmerado intento en matizar sus dichos: el también presidente del club de básquet Atenas aseguró que estaría donde el cabecilla de Cambiemos lo dispusiese. Macri no tardó en demostrarle que todavía le reservaba un lugar en sus planes. La segunda autoridad de la ciudad fue entusiasmada con fondos para proyectos que le permitirían destacarse en un lugar opaco de cualquier fórmula electoral: “el vice de”.

Cierto es que algunos titulares del recinto capitalino sobresalieron, pero no por muestras concretas de gestión. Adán Fernández Limia tuvo un alto perfil por el pedido de revocatoria de mandato que azuzó contra el Germán Kammerath. Carlos Vicente, el vice de Daniel Giacomino, cobró protagonismo por la ruptura de relaciones. Armó su propio bloque de concejales y se dedicó a la conducción de la sesiones.

Lábaque parecía no desentonar con la historia de algunos de los binomios municipales del último milenio.

Moderó sus expresiones y en la actualidad se muestra elogioso con el mandamás del Palacio 6 de Julio. El Intendente, este mes, rubricará los convenios con la Nación que permitirán a Lábaque mostrar gestión y lazos fructíferos con el poder central. “Equipo”, le llaman en el barrio de Macri.

En la sesión ordinaria de ayer, el dirigente macrista anunció la construcción de la nueva sede del Concejo en el predio de FORJA. El proyecto de traslado del edificio forma parte de “Máster Plan Urbanístico” que incluye el desarrollo de un nuevo Parque Educativo; un nuevo espacio verde público; la construcción del Distrito Federal Córdoba, homologable a un CPC pero con oficinas de dependencias nacionales; y la apertura de talleres de oficio para los vecinos.

Ya no se escuchará a Lábaque refunfuñar por los gajes de su nuevo oficio, mucho menos despotricar contra Mestre. Macri “mimará” a los cordobeses a través de los dedos del famoso que invitó a “involucrase” para lograr el cambio.

Desde la mesa chica de Lábaque aportan elementos adicionales para conectar el entusiasmo político del médico, la concordia con el radical con el que se reporta y la carrera electoral del 2019. Dirán que “estará en el lugar que Macri le designe”, pero el ámbito municipal no es el único espacio en el que se proyectan. Analizan que Lábaque podría ocupar el cupo PRO en la oferta electoral que peleará por el gobierno provincial.

El diputado Héctor “La Coneja” Baldassi no quiere acompañar al candidato en la nueva oportunidad, salvo que sea él quien lidere, o bien, la escolta de Macri en su aventura por la reelección presidencial. El escaparate de la boleta parecería reservado para los aspirantes radicales, Mario Negri y Mestre.

Quien ostente el rol principal dependerá del interés que deposita Cambiemos, a nivel nacional, en gobernar el segundo distrito más importante del país. La anticipación de Lábaque brinda alguna pistas de cuál podría ser la decisión del Presidente. La buena relación que mantiene con el gobernador Juan Schiaretti, también.