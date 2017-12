Schiaretti cavila: PJ a secas o nueva razón social

Por Pablo Esteban Dávila

No puede negarse que Unión por Córdoba es un verdadero hit electoral. Desde su creación, allá por 1998, hasta la actualidad, la marca es imbatible en elecciones provinciales. Tres mandatos no consecutivos de José Manuel de la Sota y dos de Juan Schiaretti así lo demuestran. El hecho que la coalición venga sufriendo sucesivas derrotas en elecciones nacionales desde 2007 agiganta su vigencia. No deben existir muchos registros de fuerzas que, aun perdiendo en compromisos legislativos o presidenciales, logren sin embargo mantener la supremacía territorial durante tanto tiempo.

No obstante esta vigencia, la coalición oficialista muestra signos de cierto deterioro. Uno de ellos es, paradójicamente, su condición de alianza política. Prueba de ello es que resulta difícil identificar el nombre de los partidos que actualmente la componen excepto, claro está, el del PJ. Hay algunos que, pese a integrarla desde hace años, mantienen sin embargo una presencia decididamente lábil. La Democracia Cristiana es quizá el ejemplo más preciso. Aun habiendo aportado nombres importantes e innegables talentos a UPC, su visibilidad como un socio en sentido estricto sigue siendo escasa, igual que lo fue en sus tiempos inaugurales. Del resto de las fuerzas es mucho más difícil hablar, aunque se dedique un esfuerzo importante para identificar a sus referentes y respectivos programas políticos.

Tal anonimato no debería sorprender. La entente fue inaugurada por dos socios fuertes, José Manuel De la Sota y Germán Kammerath. El primero, estrella siempre fulgente del peronismo local; el segundo, un ascendente dirigente liberal respaldado por Carlos Menem. Entre ambos construyeron un espacio que significó una verdadera revolución política, al punto tal de arrebatarle la provincia al hasta entonces invicto radicalismo. Desde aquel remoto comienzo, UPC significó el acuerdo entre peronistas y ucedeístas, más allá del concurso originario de otros partidos que supieron adherir al proyecto con entusiasmo variable.

Esta sociedad se quebró hacia finales de 2001, cuando el gobernador decidió lanzar un anatema sobre Kammerath, intendente de la ciudad de Córdoba desde diciembre de 1999 tras fungir como su vice durante un corto período. A partir de aquel momento y aunque la UCEDE volvió a integrar, algunos años después, la estructura formal de la alianza, las cosas no volvieron a ser iguales. Sin contrapesos internos de nota, el peronismo comenzó a ocupar prácticamente todos sus lugares y el resto de los socios se vio confinado a una cohabitación poco menos que simbólica con el hegemónico mandamás.

Por supuesto que el éxito electoral enmascaró (todavía lo hace) esta asimetría interna. ¿Para qué discutir cuestiones de figuración pública cuando lo que realmente importa es tener un espacio en el gobierno? Lo evidente de esta retórica determinó la somnolienta pax interna con que UPC supo obsequiar a los analistas durante el último decenio.

Schiaretti no parece estar muy preocupado por el asunto. El auténtico custodio del ornamental aliancista era su antecesor, no él. De la Sota amaba los golpes de efecto de sumar dirigentes desde otras canteras para mostrar su perfil de un justicialista moderno, adaptado a los tiempos. El gobernador, en cambio y sin quebrar formalmente con esta herencia política, le pone más atención a la gestión que a la alquimia política. De hecho, parece haberla delegado sutilmente en dos personas de su confianza, Carlos Caserio y Alejandra Vigo.

De ambos, Vigo es la que se muestra más activa. No obstante, y a diferencia de anteriores impulsos frentistas, su énfasis se encuentra puesto en la repatriación de la diáspora del peronismo K antes que en la seducción de otras fuerzas políticas o la contención de las que aún permanecen dentro del espacio. La persistente erosión del bloque accastellista Córdoba Podemos es, probablemente, la mejor prueba de la eficacia estos empeños.

La decidida peronización estética de UPC es un riesgo que la aleja de su espíritu original. Si algo la hizo ganadora (y sin menospreciar los méritos de sus sucesivos gobiernos) fue el haber logrado una mixtura política aceptable para el electorado provincial, históricamente refractario a la estricta liturgia justicialista. Aunque se dude que los K retornantes tengan particular visibilidad en el futuro, es obvio que no contribuyen a la percepción de acuerdo ideológico de banda ancha que caracterizó a la entente en sus comienzos.

Schiretti puede que tenga, al mediano plazo, que optar por mantener una coalición vaciada de su contenido o cambiarle su razón social, haciendo más énfasis en el PJ a secas que en la tradición frentista que proclama la fuerza con algún orgullo. Es una cavilación lícita y, en cierta forma, inevitable aun cuando entrañe importantes amenazas. El asunto se entiende mejor cuando se observa que está haciendo la oposición por estos tiempos.

Cambiemos, en efecto, parece haber retornado a la arcadia de UPC de finales de siglo. Al igual que en aquélla conviven aquí dos partidos. Uno grande e histórico (la UCR) y otro más pequeño y moderno (el PRO) a modo de socios principales. El abanico ideológico interno es también amplio, lo que permite un trabajo más o menos sinérgico de dirigentes con ideas bastante diferentes. Pero estas semejanzas se vuelven menos notorias cuando se advierte una diferencia fundamental respecto del experimento delasotista: en Cambiemos el chico entra sin golpear a la Casa Rosada, mientras que el grande sólo tiene un acceso más que restricto al presidente y sus principales colaboradores.

Esta anomalía se hizo patente en las últimas listas para diputados nacionales, en donde los macristas Héctor “la Coneja” Baldassi y Gabriel Frizza ocuparon posiciones que, por una cuestión de peso específico, tendrían que haber sido cubiertas por algún radical. Tanto los lugares de Baldassi como el de Frizza fueron impuestos manu militari desde el gobierno nacional, sin que nadie se hubiera preocupado por buscar algún consenso con el socio mayoritario.

El modus operandi deja, como es de imaginar, heridas de diversa consideración que, a la larga, podrían frenar el impulso que parece haber tomado esta coalición para arrebatarle la provincia a Schiaretti. Una prueba de tal suposición es lo sucedido recientemente con “la Coneja”. Cuando se conoció que había contribuido a entregarle un subsidio destinado a Clubes de Barrio o de Pueblo al poderoso Golf Club de Villa Allende, ninguno de sus socios internos salió a respaldarlo. Muchos, inclusive, festejaron en sordina semejante paso en falso. Las alianzas, después de todo y para ser viables, requieren que al menos uno de sus miembros (casi siempre el más poderoso) tenga la última palabra. Cuando esto no ocurre suceden este tipo de desgracias minimalistas que, a fuerza de repetirse, pueden convertirse en tragedias mayores. Hasta ahora UPC supo evitarlas; ¿sabrá hacerlo Cambiemos? Sus integrantes deberían preguntárselo con adecuada prudencia: hace tiempo que los ojos de la provincia se han posado sobre su dinámica interna.