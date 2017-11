Progresistas cordobeses con Stolbizer

El dirigente del campo progresista cordobés recibió un llamado de Buenos Aires. Era del entorno de Margarita Stolbizer convocando al GEN Córdoba para un encuentro nacional el fin de semana. A continuación, el diálogo telefónico entre el periodista y su informante.

Periodista: Así que los llamó Stolbizer, ¿será por alguna nueva alianza rumbo al `19?

Informante: No, no lo creo. El llamado a la militancia nacional es para reorganizar el partido rumbo a los próximos comicios pero no creo que haya mucho margen hoy para formar nuevas alianzas, hay que ver cómo será el trabajo con el massismo. Seguramente, ella como referente saldrá a recorrer el interior para potenciar nuevos dirigentes y ahí nos encontrará.

P.: Bueno, a decir verdad, a ustedes no les fue nada bien acá…

I.: Según desde donde lo mire. No alcanzamos el 1,5 por ciento pero en Córdoba fuimos los que mejores quedamos parados a nivel nacional, fue la única provincia donde el GEN fue solo. Nuestros 25 mil votos resultan más que apetecibles pensando en un futuro frente progresista. Igual nosotros tenemos un desafío mayor.

P.: ¿Cuál?

I.: En 2019 tenemos q sacar dos puntos para no perder la personería jurídica, así q hay que trabajar mucho porque ahí sí que no podemos fallar. Estamos a full, antes de fin de año tendremos un plenario provincial en Tanti.

P.: Ya los veo que terminan cerca del peronismo cordobés, vio que Juan Schiaretti anda buceando en el mercado progre ahora…

I.: (Risas) No lo creo, pero vio como es esto, uno nunca sabe.