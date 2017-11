Exhortando a todos los socios de Belgrano

Siguen las esquirlas, a pesar de que en lo deportivo Belgrano recuperó gran parte de su salud futbolística. Tampoco se trata de un gran movimiento político, pero la cuestión es que sigue siendo Tribunales un foco de tensión relacionado al club de Alberdi. De acuerdo a lo informado, ahora hubo exhortos. El socio Federico Godofredo Lazcano Colodrero amplió su denuncia y, sobre todo, como dato destacado, solicitó vinculaciones de todos los protagonistas o partes involucradas en relación a la venta del volante Emiliano Rigoni, de Independiente al Zenit de Rusia, donde a la entidad de Alberdi le quedaron casi 2.100.000 dólares.

¿Qué pasará con dicha investigación? Por lo pronto, se presentó como querellante Lazcano Colodrero de su propia causa. Y, aunque por abajo lo nieguen, el propio Santiago Montoya, líder opositor, podría sumarse con la misma naturaleza, por más que ahora solo se trate de versiones. Desde el oficialismo, ni mu. La estrategia sigue siendo “Silenzio Stampa”.

Llamó la atención la ampliación de su denuncia, la necesidad de constituirse en querellante, después de que la demanda tomara cierto estado público. Lazcano Colodrero actuó sin la venia (al menos, formal) de la oposición y de aquellos socios que en su momento hicieron un requerimiento a la comisión actual con relación a varios puntos sobre la gestión: venta de Rigoni; incompatibilidad o no de las funciones de Armando Pérez como director ejecutivo de Belgrano; conocer si hay varios dirigentes con sueldos en la comisión; criterios de selección de refuerzos; y otras menudencias que siempre Montoya se encargó de exponer en sus habituales acusaciones periodísticas. En este caso, el hombre fuerte de “Encuentro Pirata” se mantiene ajeno de esta demanda pero claro está que no le cae antipática esta circunstancia.

Lazcano Colodrero, en este caso, fue más allá de todo: exhorta a todas las partes involucradas a declarar sobre este tema. Vamos por parte

Primero cita a Belgrano: que la comisión directiva responda con papeles por qué “solamente” ingresaron a las arcas del club la suma de 2.100.000 dólares después de que la operación se realizara en una cifra cercana entre 8 a 10 millones de la misma moneda, siendo claro que la institución de Alberdi poseía el 50 por ciento de los derechos económicos.

El pedido de explicaciones abarca también a AFA, ya que garantizó el concedido y el pase con transfer internacional, teniendo que dar a conocer el porcentaje correspondiente al ente madre del fútbol argentino proporcional a la transferencia.

A Independiente: la entidad de Avellaneda, que siempre se negó a dar a conocer los detalles de la venta, ocultando por momentos los avances del traspaso, declare en cuánto se vendió la totalidad de su pase. Y hasta el día de hoy no se conoce oficialmente la cifra final.

A Conmebol: el organismo supremo de Sudamérica también es nexo entre las partes y AFA. Algún que otro papel puede aportar.

A FIFA: Como máxima autoridad del fútbol mundial, que destaque los montos o los pormenores de dicha interacción, ya que sus registros son vitales para aprobar o no la transferencia con el transfer internacional.

A Zenit: la entidad de Rusia debería presentar comprobantes de pago para saber de cuánto fue el depósito realizado, y efectivamente, la suma que salió de la cartera de su tesorería para adquirir a Rigoni, quien dicho sea de paso, figura en los planes del DT Jorge Sampaoli, en pos de armar su plantilla pensando en el mundial de Rusia 2018. De hecho, en la Europa League, conquistó seis goles en cinco partidos, siendo el goleador del equipo ruso a pesar de ser volante.

Entramado

Es todo una maraña. Porque Lazcano Colodrero presenta su inquietud a modo de demanda legal en forma independiente, después de que desde la dirigencia le brindaran algunas respuestas, que consideró mínimas e insuficientes.

Si Rigoni se vendió en 10 millones y Belgrano posee la mitad, según su criterio, entre 4 y 5 millones de dólares son los que le debieran corresponder a la entidad “`Pirata”. En realidad la duda pasa en saber dónde quedó el desglose final y las partes intervinientes, que rédito sacaron al respecto.

En ese sentido, en su momento Armando Valentín Pérez fue claro sobre la tajada que le iba a entrar a Belgrano: siempre hablo de dos millones o un millón y medio de la moneda verde. Dichas afirmaciones le valieron algunas antipatías dentro del seno de la propia cúpula directiva, sobre todo del sector de “Amás Belgrano”, porque imaginaban que la negociación tendría otro rumbo y diferencias de resultados, aunque además dejó en claro la necesidad de participación de estos nuevos valores de la dirigencia.

Pérez nunca se negó a tocar el tema. Y dejó en claro que al no tener Belgrano los derechos federativos, no tendría injerencia en la conversación por los números y que no tendría demasiados argumentos para hacer respetar lo firmado conforme a la parte que conservaba. Pero como no formó parte del diálogo, desde la institución celeste se sintieron perjudicados, con entretelones sin conocer.

Lazcano Colodrero promete seguir investigando, aportando pruebas, con recortes periodísticos y otras manifestaciones de los dirigentes de Independiente. El hecho de instar a todas las partes es una manera de buscar su verdad. Y en esto, Montoya parece ser cómplice pero mientras tanto, no da señal ni tampoco se presentó como querellante en la causa.

¿Y el oficialismo? El presidente Jorge Francheschi no abrió la boca al respecto. Pérez tampoco. Abraham Rufeil menos. Existió algún comentario angustioso por la situación del vice Sergio Villela, pero en cuanto a presentaciones al socio o a la Justicia, nada de nada. La energía parece estar destinada al recupero del equipo que con dos victorias amaga con reubicarse en la tabla, mientras disfruta del último alcance institucional: la tribuna Hualfin bautizada como “Tomás Rodolfo Cuellar”. De Rigoni, por el momento, no emiten juicio y parece que esta modalidad será conservada hasta nuevo aviso.