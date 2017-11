Delasotismo (sin De la Sota) espera guiño de Schiaretti

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com

Todo indica que a su regreso del viaje oficial a Austria en busca de financiamiento internacional para obras, el gobernador Juan Schiaretti anunciaría los cambios que realizará en su gabinete, en principio, obligado por la salida de tres funcionarios que el 10 de diciembre asumirán en Diputados.

La partida a Buenos Aires del vicegobernador Martín Llaryora, de la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, y del titular de la Agencia Córdoba Joven, Paulo Cassinerio, resultó la excusa perfecta para mover algunas fichas y mostrar cierta oxigenación en el segundo y último tramo de gestión.

Si bien no se esperan grandes movimientos dentro de las primeras líneas de gobierno, sí hay mucha expectativa dentro del peronismo con los enroques y nuevas designaciones que puedan realizarse en las segundas y terceras líneas de mando.

Hacia allí apuntan la mirada distintos sectores y dirigentes que trabajaron en la campaña electoral de este año y que ahora esperan su recompensa. Ocurre que los cargos disponibles no alcanzarán para contener la ilusión generada entre quienes se autoperciben merecedores de un lugar dentro del nuevo esquema.

Por eso, la antesala a los nombramientos fue el escenario de cultivo para cierto malestar interno que –seguramente- terminará de estallar cuando se conozca el padrón definitivo que, claro está, no dejará conformes a todos.

Se descuenta que los primeros pagos serán para los dirigentes ex K que ahora son parte de Unión por Córdoba y cuentan con el madrinazgo en Capital, de Vigo. Esta situación ya provocó cortocircuito con los dirigentes de la vieja guardia quienes le demandan a su conductora política un reconocimiento a la lealtad política.

El gobernador prepara cambios con la idea de contener a los distintos sectores que hoy forman parte de las filas del schiarettismo y dar con ello, una primera señal rumbo a la unidad del peronismo cordobés. Ese es el objetivo de máxima surgido pos elecciones.

En los cálculos que se hacen desde el Panal mirando al `19, se espera llegar al próximo turno electoral con la base del PJ ampliada. Y el proceso de apertura hacia otros sectores ya comenzó.

Ese panorama interno genera cierta inquietud en un sector en particular: el delasotismo. Esa corriente está jugando dentro del peronismo sin la presencia de su mentor quien, desde que declinó su candidatura para encabezar la boleta de diputados, se esfuerza por mostrarse alejado de la política local.

Después de explotar su faceta académica, José Manuel de la Sota se dedicó al corte y confección y desde allí surgen sus recientes apariciones públicas. “El hombre” apenas si colaboró testimonialmente durante la campaña este año, con alguna que otra participación en actos políticos.

Schiaretti hizo valer su titularidad al frente del partido y armó una lista priorizando la tropa propia. Recién el cuarto renglón de la boleta estuvo reservado para el legislador delasotista Daniel Passerini quien no logró colarse en el tramo ganador y quedó afuera del Congreso.

No obstante, el ex ministro de Desarrollo Social es sobre quien el delasotismo capitalino deposita su expectativa para tener un lugar dentro del gabinete. En la ola de rumores, Passerini figura con chances de desembarcar en algún ministerio; esa sería la señal que un ala de la línea que responde al ex gobernador, espera de Schiaretti.

“Si el gobernador se muestra tan generoso con sectores recién arribados a UPC, cómo no esperar que lo haga con quienes jugamos adentro del PJ”, reflexionó un delasotista de la ciudad de Córdoba.

La Fundación Consensus que creó De la Sota, organizó esta semana un encuentro sobre política y sociedad que la tuvo a su hija, la concejala Natalia De la Sota, como anfitriona y moderadora, siendo uno de los oradores el ex intendente de la cuidad, José Domingo Coronel. Este debate de carácter institucional forma parte de las primeras acciones políticas que tiene previsto desarrollar el delasotismo capitalino para dar señales hacia adentro de que el sector se está movilizando, aún con el ex gobernador mirando –en teoría- la política desde afuera. En esa jugada, la edila capitalina se mueve en tándem con Passerini quien ya blanqueó sus pretensiones de anotarse en la carrera para la intendencia en el 2019.

Distinta es la percepción que tienen los delasotistas del interior, aquellos que también tienen diálogo directo con el hoy modisto de alta costura, y que sintonizan con la diputada nacional Adriana Nazario. Ellos, no encuentran en Passerini la síntesis de todo el delasotismo por lo que también esperan un lugar en la reorganización del gabinete provincial. En ese lote se encuentran, por ejemplo, el diputado Agustín Calleri, los legisladores Franco Miranda, Miguel Majul, María Laura Labat, Miriam Cuenca, Marcos Farina y el vocal de la Agencia Córdoba Joven, Edgar Bruno. Muchos de ellos integran La Militante, la agrupación archi delasotista.