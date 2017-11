Provincia no “armonizará” la Caja

Por Felipe Osman

Ayer, en una reunión entre Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia, y líderes de los gremios cuyos representados son aportantes y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, el funcionario manifestó que la Provincia no avanzará en la “armonización previsional”.

Giordano aclaró a sus interlocutores –representantes de más de una veintena de sindicatos- que el acuerdo recientemente suscripto entre la Provincia y el Gobierno nacional, conocido como “consenso fiscal”, definió que la Nación no aplicará penalidad alguna a las provincias que no hayan trasferido sus cajas al sistema nacional y decidan no avanzar en la “armonización” de las mismas.

Expliquémonos. La llamada armonización del sistema previsional consiste –o consistía- en que las cajas provinciales debían amoldar su legislación para converger en el cumplimiento de cinco conceptos: I. La edad de acceso a una jubilación ordinaria (60 años para mujeres, 65 para los hombres), II. Las alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales, III. La cantidad de años de servicio con aportes efectivos, IV. La forma de cálculo con la que se determina el haber inicial y V. Un mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios.

Uno de los puntos que más preocupaban al gremialismo era, por ejemplo, la forma de cálculo para determinar el haber inicial. Mientras la Nación establecía que debían promediarse las últimas 120 remuneraciones, en la provincia se tomaban las últimas 48.

En rigor, lo que establece el acuerdo firmado entre la Nación y las Provincias, es que ya no se aplicará lo dispuesto por el artículo 26 del decreto 894/2016. Esta normativa disponía la aplicación de una quita del 20% en la asistencia financiera de la Nación al déficit de las cajas provinciales por cada uno de los conceptos que éstas incumplieran de la referida armonización. No aplicándose entonces estas penalidades, la Provincia no avanzará en la armonización.

“Se llegó a un acuerdo para que no haya penalizaciones a aquellas Cajas que no avanzan en la armonización. La idea es que si una Provincia ofrece mejores condiciones se haga cargo de aportar con fondos propios esos recursos, pero no habrá descuentos ni castigos por parte del Gobierno nacional, por lo que no hay motivo para que Córdoba avance en la armonización con los parámetros nacionales”, afirmó Giordano.

El Ministro además explicó que, según el acuerdo logrado con las autoridades nacionales, la Nación solventará –aproximadamente- el 75 % del déficit de la Caja; mientras que la Provincia financiará, con recursos propios, el 25% restante. ¿Por qué?

Estos porcentajes surgen de una diferencia en la forma en que Nación y Provincia calculan el déficit de la Caja. Según los cálculos del Gobierno nacional, el déficit se encontraría cercano a los 4.000 millones de pesos, cifra comprometida por la Nación. Aún así, se confía en que, cuando se resuelvan algunas diferencias y se “afine el lápiz”, este aporte alcanzaría los 5.000 millones, aproximadamente. Por otro lado, la Provincia calcula el déficit en torno a los 7.000 millones de pesos. La diferencia entre los números calculados por la Nación y la Provincia serían solventados por esta última, con recursos propios.

Otra de las interrogantes planteadas por los sindicalistas fue ¿Se derogará ahora la ley 10.333?

Esta norma establece el famoso “82% del 82%”. Es decir, dispone que los jubilados cobrarán el 82% del salario neto, en lugar del 82% del salario bruto de un agente activo. Según afirman desde el SEP, esta cifra representaría, aproximadamente, el 73% del salario bruto de un agente activo.

La respuesta de Giordano a este respecto fue categórica: el déficit de la Caja sigue existiendo, derogar la ley sería un acto de total irresponsabilidad.

Los sectores del sindicalismo, al margen de mantener sus objeciones a la referida ley, celebraron el compromiso asumido por la Provincia de no avanzar en el proceso de armonización del sistema previsional.

No obstante, y pese al avance que significó para el gremialismo recibir esta noticia, UEPC adhirió al paro convocado para hoy por el congreso extraordinario de Ctera.