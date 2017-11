Carro, ambiguo, abre paraguas por diálogo con PJ

Tras superar los ruidos internos que trajo aparejada su convocatoria, se reunió este sábado el Plenario de la Militancia Nacional y Popular de Córdoba, bajo la conducción del diputado electo Pablo Carro y de quien fuera su compañero de lista, Eduardo Fernández.

El mitín tenía por objetivo reunir al amplio espectro de tribus K cordobesas para comenzar a formalizar el Frente Córdoba Ciudadana en una mutación “de un frente electoral a un frente político”, en palabras de los dirigentes.

Sólo la cohesión, organicidad y militancia de Córdoba Ciudadana pueden servirle a Carro en su intento por erigirse como referente máximo de lo que resta en el kirchnerismo cordobés, con la mirada puesta en los cargos que se dirimirán en las urnas en el 2019.

Esa proyección futura no está exenta de potenciales escenarios en los que las tribus K podrían confluir con sectores del peronismo cordobés, como ya lo han hecho algunos de sus dirigentes.

Por ello, el diputado electo se adelantó a explicar que, desde su nuevo rol, intentará tener “el arco más amplio posible de relaciones políticas”, pidiendo que se lo evalúe por sus votos en el Congreso y no por las fotos en las que pueda aparecer.



Amplitud de relaciones

El plenario fue impulsado originalmente por dirigentes de la seccional 14, y despertó refunfuños por lo que habría sido un gesto de “inorganicidad”.

Ante dirigentes capitalinos y del interior, Carro aprovechó para levantar el perfil de la cosecha electoral de Córdoba Ciudadana. “En todo el país valoraron estos diez puntos que conseguimos en Córdoba, porque todos saben lo difícil que era lograr ese objetivo”, aseguró quien fuera el capolista.

El eje de su intervención tuvo que ver con el futuro de Córdoba Ciudadana en la escena política local, puesto que, en sus palabras, “muchos compañeros ya quieren estar discutiendo el ’19”. Sin embargo, el diputado electo afirmó que “necesitamos dejar en suspenso la discusión sobre el ’19, porque si no vamos a empezar comiéndonos el postre antes de la cena, y tienen que ocurrir muchas otras cosas antes”.

Carro profundizó su concepto de la necesaria espera haciendo alusión a dos “direcciones” en las que el kirchnerismo debería desarrollarse, con particular referencia a “el progresismo democrático” y “el peronismo democrático de liberación”, expresiones de una profunda ambigüedad.

Los pases ya consumados de dirigentes K a Unión por Córdoba, y los coqueteos de dirigentes de peso como el clan Saillén, han sumido al kirchnerismo cordobés en una niebla de desconfianza, que obligó a Carro a aclarar algunas posiciones, sin que resulte en la clausura definitiva de ninguna puerta.

“Si uno dice ‘¿qué estás queriendo decir? ¿que tenemos que ir a acordar con Schiaretti o De la Sota?’ Y, no, claro que no. Si arrancamos la discusión hoy, la vamos a hacer con la foto de hoy, y tienen que ocurrir muchas otras cosas. Si los diputados de Unión por Córdoba votan las leyes que manda (Mauricio) Macri de reforma laboral, de reforma previsional, va a ser muy difícil que nosotros podamos ir al encuentro de esos sectores” advirtió Carro, sentenciando que en el peronismo “tienen que cambiar muchas cosas también”.

A pesar de ello, el gremialista advirtió a sus adláteres sobre su nuevo rol. “Desde el punto de vista institucional, voy a tratar de mantener el arco más amplio posible de relaciones políticas posibles, entonces no se asusten ni desconfíen si me ven en una foto aquí o allá, fíjense que es lo que voto en cada sesión en el Congreso”, dijo Carro.

De esta manera, el dirigente se cubrió de futuros pases de factura. La deriva de las negociaciones entre el peronismo y Macri marcarán hacia adelante las posibilidades de articulación que el diputado electo tendrá en su camino.