Baldassistas esperan Navidad

El periodistas contactó a las fuentes que trabajan en la línea interna del PRO que lidera el diputado nacional, Héctor “La Coneja” Baldassi. El ex árbitro quedó involucrado en una denuncia judicial por la entrega de 100 mil pesos al Golf Club de Villa Allende, en el marco de la ley de promoción de clubes de barrio y pueblo, de su autoría.

Periodista: ¿Qué pasó?

Informante baldassista: Estamos tan sorprendidos. Escuchamos 20 veces la entrevista que Baldassi le dio a Cadena 3 y no podemos creer que se haya puesto tan nervioso.

P.: No supo defender la ley con la que hizo campaña. Le digo más, el proyecto con el que justifica sus cuatro años en la Cámara de Diputados.

I.B.: Mire que tenía respaldo suficiente para afirmar que el subsidios al club de Villa Allende se entregó conforme a derecho… probablemente, tema ser acusado por algo que ignora. No me explico esa actitud defensiva. La ley no discrimina, pero después de esto deberá ajustarse.

P.: ¿Se desinfla un candidato?

I.B.: Esperemos que no. Confiemos en que el tema pasará y las fiestas de fin de año apliquen su anestesia.