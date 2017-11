Gobierno acusó politización en denuncias por hospitales

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

El ministro de Salud, Francisco Fortuna, acusó ayer a agentes con “afiliación política” de agitar las denuncias en los hospitales públicos, en especial en el de Niños, al que hacen aparecer como “si fuera una selva”, según dijo.

Fortuna eludió precisar a qué sectores se refiere, pero dio pistas cuando advirtió que “ahora se van a discutir los salarios”, lo que sugiere que se refiere a sectores gremiales. “Son antigobierno y salen a agitar cuestiones que son absolutamente menores”, sostuvo el ministro.

Fuentes del Panal fueron más precisas que Fortuna, porque señalaron a militantes de UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) y del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) como responsables de la “agitación” que, afirman, no se sostiene sobre bases sólidas.

Las denuncias de problemas de infraestructura y de equipamiento en los hospitales públicas fueron impulsadas también por la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos).

En declaraciones a Alfil, Fortuna afirmó que hay “algún tipo de vandalismo” en los hospitales provinciales, por lo que materiales y equipamientos resultan dañados.

A Radio Jesús María, Fortuna le dijo que “es una locura” lo que denuncian en los hospitales. El de Niños, dijo, está en la vanguardia en el país.

Respecto de lo ocurrido en el ascensor del Hospital de Niños, donde quedó atrapado un pequeño paciente, explicó a Cadena 3: “El niñito, que había sido intervenido quirúrgicamente por un problema neurológico el pasado sábado, fue a hacer un control postoperatorio junto con el enfermero y el médico, que lo acompañaron. Cuando volvía se produjo este evento, donde por un período de catorce minutos se detuvo el ascensor, pero después se puso en marcha sin problemas. No estaba con respiración asistida ni mucho menos. Fue un control. Si se podía movilizar es porque estaba en condiciones de hacerlo, no había ningún riesgo”.

Fortuna aseguró que se está trabajando en la reparación de los ascensores del Hospital, pero por partes, y el que falló es uno de los que aún no se abordó.

¿A la Legislatura?

El área de Salud es una de las más cuestionadas por la oposición y por los sectores gremiales minoritarios. Mientras tanto, los rumores sobre cambios en el gabinete a veces incluyen a Fortuna, quien en ese caso retornaría a la Legislatura, donde se encuentra de licencia. El actual ministro tiene una larga experiencia legislativa y el bloque Unión por Córdoba podría necesitar refuerzos para el segundo bienio de la gestión de Juan Schiaretti.