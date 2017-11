Impuestos al trabajo: siete provincias cuentan con cargas propias

Una es San Luis, que todavía no firmó el pacto que obliga a eliminarlos. Los cambios se suman a los que hará la Nación en sus cargas y a los del proyecto de reforma laboral. La reforma laboral ya la tratan comisiones en el Congreso.

En el pacto fiscal firmado entre Nación y provincias se incluye –entre otros puntos- el eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador tales como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable y la derogación de toda tributo sobre la nómina salarial.

Un trabajo del Iaraf repasa lo regímenes tributarios provinciales específicos que son siete. En Entre Ríos está contemplado un régimen de aporte sobre la nómina salarial, denominado “Fondo de Integración de Asistencia Social”, que establece una alícuota del 1,5% del monto mensual devengado en concepto de remuneración a las personas que guarden con el aportante relación de dependencia, y un aporte personal de los empleados del 6 %o (seis por mil), que se aplica sobre el monto mensual devengado.

Tucumán cuenta con un tributo similar aunque financiado sólo por los empleadores quienes pagarán anualmente el Impuesto para la Salud Pública. La alícuota general es del 2,5%, mientras que las alícuotas especiales son para el sector agrícola cañero o industrial azucarero, del 1,25%, y para call center o contact center o web hosting, del 1,5%.

Salta estableció un impuesto (denominado “de cooperadoras asistenciales”) por todo sueldo, jornal o cualquier otra retribución originada por la prestación de servicios en relación de dependencia, cuyo gravamen es del 2%. Quienes aumenten la nómina de trabajadores gozan de una exención por diez años por cada empleado adicional.

En Santiago del Estero se denomina impuesto para “Fondo de Reparación Social”, y grava con una tasa del 2% toda remuneración por prestación de servicios en relación de dependencia tanto en el sector público como privado. En Formosa, bajo el “Régimen de Pensiones Sociales”, se prevé un aporte patronal del 1% sobre el monto mensual nominal que se abone en concepto de sueldos y jornales y del 0,5% de los empleados en relación de dependencia de las empresas privadas.

También rige un aporte del 0,5% en el caso de los empleados del sector público, y del 1% para las categorías y funcionarios superiores, hasta el nivel de Ministro; están exentos los agentes nacionales y los jueces.

Chaco tiene un impuesto similar al formoseño que deben pagar todos los que trabajen con relación de dependencia; es 1,5% la contribución sobre el sueldo o cualquier clase de retribución por servicios en efectivo o especies.

La ley de Chubut creó una tasa equivalente al ocho por mil (8%o) del monto total que los empleadores abonen por todo concepto de remuneración a sus trabajadores en relación de dependencia para integrar el Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral. Están exentos el Estado en todos sus niveles, sus entes descentralizados, empresas y sociedades del Estado.

San Luis –que no firmó el pacto- creó un impuesto que deberán pagar los privados que contrate mano de obra proveniente de otras provincias que tengan menos de 5 años de residencia este distrito. Aunque la norma está en debate, señala que el Estado provincial le cobrará el 10% del sueldo bruto a quien tome gente en esas condiciones.

Estos cambios se suman a los de la Nación y a los del proyecto de reforma laboral que ingresó al Senado que, en sus puntos principales, mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones salvos casos específicos; fija que el fondo de cese laboral se nutrirá de contribuciones exclusivas del empleador y a los trabajadores “blanqueados” se les reconocerá hasta 5 años de aportes.

La figura de “trabajador independiente” con colaboradores se discutirá en la mesa de diálogo. Se limita el alcance de la figura de “trabajador autónomo económicamente vinculado” con un tope de 22 horas semanales que no está regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Las prácticas formativas, o pasantías, se extenderán por el plazo de un año (y no 18 meses como estaba contemplado originalmente).

Mantiene la vigencia de 2 años para los créditos laborales, que se ajustarán por UVA y las horas extras y comisiones se computarán en el cálculo de las indemnizaciones, pero se excluirán el aguinaldo, los bonos y premios.