Con alta participación, oficialismo se consolida en Médicas

Tres de sus escuelas protagonizaron ayer la primera incursión de la Facultad de Ciencias Médicas en el sistema de elección directa de autoridades, aprobado en diciembre pasado por la Asamblea Universitaria de la UNC. Enfermería, Kinesiología y Fisioterapia, y Fonoaudiología fueron las dependencias en las que se eligió director y vicedirector, todos por un período de tres años.

Hasta ahora, los mismos eran elegidos por los consejos consultivos que, con 12 miembros, representan a los cuatro claustros universitarios: docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Ayer, en cambio, casi 2500 personas emitieron su voto individual.

La principal característica de los comicios de ayer fue que hubo una sola lista en carrera en cada escuela. La normativa actual garantizaba que todos ellos fueran electos, sin importar el porcentaje del padrón que se presentase a votar. Sin embargo, la mirada estuvo puesta a lo largo del día en el nivel de participación, por tratarse del primer caso de elección directa con esta característica.

A pesar de las especulaciones, el nivel de voto satisfizo a las autoridades de la Facultad. En docentes y no docentes replicaron la participación de elecciones anteriores, y la asistencia de los estudiantes estuvo ligeramente por debajo de la de los comicios de junio. En esa ocasión, el paro ilegal de UTA obligó a mantener las urnas abiertas durante dos días, incrementando significativamente la participación.

En Enfermería participaron 24 profesores regulares, 34 asistentes, 603 estudiantes, 72 graduados y 22 no docentes. En Kinesiología y Fisioterapia votaron 42 profesores regulares, 30 auxiliares, 965 estudiantes, 48 graduados y 13 no docentes. En Fisioterapia, 27 profesores regulares, 11 auxiliares, 344 estudiantes, 31 graduados y 10 no docentes.

Los electos

La jornada electoral entronó a tres mujeres como las nuevas titulares de sus dependencias por el período 2017-2020. En el caso de Enfermería, se trata de Juana Sigampa, quien compitió por la lista Verde “Integración, Visibilidad e Impulso”. Junto a María Laura Romero (nueva vicedirectora), continuarán la tarea de Mirta Piovano y Gloria Longoni.

En la escuela de Kinesiología el gobierno pasa del actual director Omar Picca, a su esposa, Marcela Rivarola, también docente de la dependencia, quien encabezó la lista Fortalecimiento Institucional y Académico. Rivarola estará acompañada por Pablo Rossini.

Silvana Serra, candidata de la lista Naranja-Violeta, protagonizó la elección de Fonoaudiología, donde sucederá a María Inés Rodríguez Fabián. Serra estará acompañada por la nueva vicedirectora, Mónica Brizuela.

Las tres directoras electas adhieren a la gestión que comanda el decano Marcelo Yorio, quien finaliza su mandato el próximo año.

Decanatos del Centenario

Ciencias Médicas elegirá a sus nuevos decano y vicedecano a mediados de mayo del próximo año. La elección de los “médicos” será una de las protagonistas del próximo año, no sólo por las dimensiones de su padrón (uno de los más grandes de la Casa de Trejo) y de su presupuesto (los dos hospitales y múltiples carreras así lo exigen), sino también por su relevancia política. El actual rector, Hugo Juri, por caso, proviene de esta unidad académica.

El oficialismo inicia la carrera con una marcada ventaja, contando con el apoyo de múltiples grupos en cada uno de los claustros. La adhesión de ayer suma a dicho proceso de consolidación en el camino hacia las urnas.

Además de Ciencias Médicas, otras seis Facultades elegirán a sus respectivos decanos y vices: Derecho, Ciencias Económicas, Psicología, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Estos comicios se celebrarán apenas un mes antes de conmemorarse el primer centenario de la Reforma Universitaria de 1918.