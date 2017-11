UCR, otra vez de duelo: murió Víctor Martínez

El ex vicepresidente y ex intendente de Córdoba, Víctor Martínez, falleció ayer en Villa Allende a los 92 años.

El dirigente radical también había sido candidato a gobernador en 1973, siendo derrotado por el peronista Horacio Obregón Cano.

Con Martínez se va uno de los últimos grandes protagonistas de las elecciones de 1983, cuando acompañó en la fórmula nacional a Raúl Alfonsín, impulsado por la entonces poderosa Línea Córdoba.

El intendente Ramón Mestre decretó tres días de duelo por la muerte de su antecesor en el período 1963-1966. Mestre expresó “un profundo pesar” por quien calificó como un “hombre de bien y hombre de Estado”.

El Ente de Intendentes lo consideró un “hombre demócrata por excelencia, que militó siempre en la UCR, asumiendo importantes roles”.

Mario Negri expresó: “Con dolor quiero despedir a Víctor Hipólito Martínez, un radical de ley que honró los cargos, fue leal a la Constitución, a su partido y Raúl Alfonsín, a quien acompañó como vicepresidente. Regresó al llano con humildad, como un ciudadano más. El país lo echará de menos”.

Comparaciones

La comparación con otros vicepresidentes (finalmente con Amado Boudou) que le siguieron fue otro de los argumentos que se utilizaron para recordar al radical.

Ricardo Alfonsín afirmó que “nos dejó su trayectoria, su compromiso con las ideas del partido que espero nos inspiremos en él en momentos tan difíciles como los que pasan hoy en la Argentina y en nuestro partido. Esperemos sepamos defender nuestras ideas como lo hizo él y muchos otros hombres de Córdoba y de nuestro partido”.

Después de 1989, al concluir su mandato como vicepresidente, al que renunció junto con Alfonsín, fue al llano y no ocupó otro cargo público, a excepción del de embajador en Perú.

Martínez participó de pocos actos políticos en la ciudad de Córdoba, pero sí de los que se realizaban en Buenos Aires al ex presidente Hipólito Yrigoyen.

El ex vicepresidente fue titular del Instituto Nacional Yrigoyeneano.