Sin un control del gasto, las provincias no reducirán impuestos

Por Gabriela Origlia

El nuevo pacto fiscal ya está firmado y empezará a ser analizado en el Congreso en los próximos días pero, mientras tanto, los gobernadores y sus equipos económicos analizan qué cambios deberán realizar en sus ejecuciones presupuestarias y administraciones impositivas para cumplir con lo que suscribieron. El riesgo de no hacerlo es que se frenen las transferencias por fuera de la coparticipación con la que la Nación compensará las caídas de ingresos derivadas del consenso.

Una vez más el gradualismo tiñe las reformas en marcha tanto a nivel nacional como en las provincias; es que el punto de partida es complicado. Un trabajo del Ieral señala que la Nación, con un déficit financiero equivalente a 6,8% del PIB, tiene un contexto mucho más delicado que la del consolidado de provincias (-0,8% del PIB).

“De allí que la única forma de bajar impuestos es con un control estricto del gasto, aunque las provincias podrían ir más a fondo con las reformas”, plantea el reporte. De hecho, en un escenario de crecimiento moderado, hacia 2020 las provincias podrían sacrificar el 39,5% de lo que hoy recaudan entre Ingresos Brutos y Sellos sin comprometer las metas fiscales.

Hay consultoras que proyectan que el pacto fiscal y la reforma tributaria incrementarían el déficit nacional hasta 8,5% en 2018. Economía y Regiones calculó que el rojo llegaría a 59.661 millones de pesos; esta situación se produciría porque la Nación (a través de la Anses) pondría este monto “pero no se compromete por escrito en ningún lugar a recortar gasto por 59.661 millones de pesos de manera que el impacto fiscal de todo el paquete sea nulo”.

Detalló que el año próximo el Estado pierde aproximadamente 40.480 millones de pesos por el acuerdo Nación-provincias y 19.181 millones de pesos por la reforma tributaria. A la vez, “también en 2018 las 23 provincias quedan prácticamente empatadas, ya que el acuerdo no les brinda recursos adicionales y la reforma sólo les otorga 1924 millones de pesos de recursos”, asegura.

En ese marco está claro que el gasto público es la variable más relevante. En un escenario de crecimiento moderado, el Ieral sostiene que las erogaciones primarias del sector público nacional pasarían de 23% a 19,5% del PIB entre 2017 y 2020. En realidad, para cumplir la meta fiscal de ese año haría falta un esfuerzo mayor, dado el objetivo de reducir la presión tributaria en 1,5 % del PIB.

En el caso de las provincias, que obtienen un refuerzo en las transferencias que reciben de Nación (de 6,7% a 7,4 % del PIB entre 2017 y 2020, incluyendo a la provincia de Buenos Aires), el gasto primario estaría pasando de 15,8 % a 14,4 % del PIB entre 2017 y 2020.

En ese contexto los gobernadores deben cambiar su esquema de recaudación para poder cumplir con el acuerdo y bajar Ingresos Brutos: tienen que aumentar los recursos que ingresan por impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor). Hoy Ingresos Brutos y Sellos –las dos cargas en el centro de la reforma- equivalen al 84% de los ingresos propios de las provincias.

Claro que actualizar valuaciones fiscales y subir los patrimoniales tiene un impacto en la opinión pública más directo y costoso que los cambios en el resto. La gente lo percibe directamente, en cambio Ingresos Brutos, llega “en cascada”.

Incluso en un escenario macro optimista, con buenas tasas de crecimiento, se deben cumplir a rajatabla las nuevas pautas de responsabilidad fiscal, tanto en Nación como en provincias para poder avanzar en la reducción de impuestos y en la sustentabilidad fiscal a largo plazo. El gran desafío es reducir carga sin perder recaudación, lo que implica ampliar la base de contribuyentes para lo que es clave mejorar la administración y eficiencia tributaria.

Los economistas, en general, confían en que la eliminación y/o baja de impuestos distorsivos, que ayudaría en forma considerable a mejorar la competitividad, impulsaría mejores niveles de actividad económica. Pero es sólo una hipótesis: en los hechos las administraciones arrancan con una baja de recaudación si cumplen lo firmado.